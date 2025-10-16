NYT: администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа тайно разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, активизируя кампанию против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

По словам собеседников издания среди официальных лиц США, разрешение позволит ЦРУ проводить смертоносные операции в Венесуэле и в Карибском море. Американские официальные лица в частном порядке дали понять, что конечная цель — отстранить господина Мадуро от власти.

Однако точные планы ЦРУ в проведении операций в Венесуэле неизвестны.

В течение нескольких недель американские военные обстреливали суда у берегов Венесуэлы, которые, по их словам, перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек, отметила NYT.