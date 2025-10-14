У банков карты не легли

Объем выдачи кредитных карт в сентябре сократился на 35% по сравнению с августом и составил 141,51 млрд руб. Этот сегмент сезонно снижается в сентябре, однако в этом году падение оказалось сильнейшим за четыре года. В основном это произошло из-за снижения (на 27%) среднего лимита по картам, который откатился до полуторагодового минимума. Причины — в изменении регулирования ЦБ, активизации выдачи кредитных карт банковскими «дочками» маркетплейсов и общем снижении качества кредитов. Заметного оживления в сегменте эксперты до конца года не ждут.

Объединенное кредитное бюро подвело итоги выдач кредитных карт в сентябре 2025 года. За месяц банки выдали 1,29 млн карт с общим лимитом 141,51 млрд руб. По сравнению с результатами августа в сентябре количество выдач кредитных карт сократилось на 12%, общий лимит по ним — на 35%. Падение выдач последовало после двух месяцев роста, последний из которых оказался особенно удачным (см. “Ъ” от 11 сентября). В предыдущие три года в сентябре также наблюдался спад выдач кредиток, но значительно менее существенный.

Еще более необычным стало резкое снижение среднего лимита по выданным в сентябре кредиткам по сравнению с августом. За месяц он сократился на 40 тыс. руб., до 109 тыс. руб.

Это стало минимальным показателем с апреля 2024 года. В предыдущие годы сезонного снижения в эти месяцы не было.

«В сентябре на снижение лимитов по кредитным картам повлиял заработавший период "охлаждения" для сумм свыше 50 тыс. руб.,— отмечают в пресс-службе ВТБ.— Клиенты внимательнее анализируют, нужен ли им весь запрашиваемый объем, или его можно скорректировать под свои основные финансовые задачи». По словам директора по аналитике Инго-банка Василия Кутьина, в сентябре 2025 года владельцы кредитных карт столкнулись с резким снижением лимитов, иногда до нуля. «Это связано с ужесточением требований ЦБ к качеству кредитных портфелей банков,— поясняет он.— Банки, выдавшие рекордное количество кредитов в 2023–2024 годах, теперь сталкиваются с "эффектом отложенного риска", когда часть клиентов перестает справляться с ежемесячными платежами». «Также банки пересматривают свои ожидания по будущей ДКП,— добавляет главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.— Решение правительства о повышении НДС до 22% и расширение дефицита бюджета в рамках нового закона, вероятно, будет сдерживать ЦБ от более активного снижения ключевой ставки».

В неофициальной беседе участники банковского рынка указывают, что значительное влияние на снижение среднего чека оказывает выдача кредитных карт банковскими «дочками» маркет-плейсов «Яндекс» и «Озон». «Как правило, эти игроки выдают кредитки с небольшим лимитом,— отмечает один из собеседников “Ъ” в банке из топ-5.— И если "Яндекс" выдает кредитки уже довольно давно, то "Озон" лишь с 1 августа, как раз к сентябрю его выдачи могли оказать существенный эффект на общий средний чек». В «Озоне» и «Яндексе» отказались раскрыть данные по выдачам кредитных карт и среднему лимиту.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, они ожидают стагнацию сегмента кредиток в октябре—ноябре и его рост в декабре, традиционный в преддверии Нового года.

«Ощутимого роста карточного сегмента мы не ожидаем до момента ослабления макропруденциальных мер регулятора и заметного понижения уровня ставок»,— согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По прогнозам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, общее сокращение количества выданных кредитных карт по сравнению с 2024-м по итогам всего года может быть процентов на 10–12%. «У нас в банке ожидаем небольшой прирост квартал к кварталу, но в основном завязанный на сезонный фактор — период новогодних праздников»,— говорит директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский. В четвертом квартале ожидаем сезонный рост активности, традиционно этот период более динамичный для безналичных расчетов и использования кредитных карт, говорит руководитель дирекции развития кредитных карт Альфа-банка Юлия Султанова. «До конца года мы ожидаем рост выдач кредитных карт при сохранении курса ЦБ на снижение ключевой ставки и с учетом традиционного повышения клиентской активности в последние месяцы года»,— заключают в ВТБ.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов