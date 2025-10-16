В России может появиться штраф до 800 тысяч рублей за склонение к абортам

Российские общественные организации предлагают законодательно закрепить линейку штрафов от 50 тыс. до 800 тыс. руб. за склонение беременных женщин к аборту. Инициатива должна стать частью нового закона об основах охраны здоровья, нулевые чтения поправок в который прошли 15 октября на площадке Общественной палаты России.

Как пишут «Ведомости», максимальная сумма штрафа предусмотрена в случае давления работодателя на женщину, а также за публичное склонение к абортам несовершеннолетних «в СМИ и интернете». Для граждан штраф может составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В Общественной палате РФ также обсудили идею принять федеральный закон о «защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности». Сегодня подобные запреты установлены уже в 25 регионах страны, где за их нарушение грозит штраф.

Влад Никифоров