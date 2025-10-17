Чистая прибыль российских банков за 9 месяцев составила 2,7 трлн руб.

Чистая прибыль банковского сектора за девять месяцев 2025 года составила 2,7 трлн руб., вернувшись таким образом к показателям прошлого года. Это произошло за счет резкого роста в сентябре — до 367 млрд руб. (в 1,8 раза больше, чем в августе). Это следует из опубликованного Банком России обзора «О развитии банковского сектора РФ в сентябре 2025 года» (.pdf).

Основная прибыль достигла 300 млрд руб., превысив показатель августа на 63%. Этого удалось достичь за счет существенного (на 33%) сокращения отчислений в резервы. Кроме того, банки показали рост чистого процентного дохода (на 5%). Неосновные (волатильные) доходы выросли на 7%, до 107 млрд руб. Банки заработали на переоценке валютных активов и производных финансовых инструментов, а также на дивидендах от дочерних финансовых организаций (25 млрд руб.).

Несмотря на небольшое замедление, кредитный портфель банков в сентябре продолжал расти. По данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель за сентябрь вырос на 0,6%, превысив 93 трлн руб. В предыдущие два месяца прирост составлял 1,3–1,7%. По предварительным данным, больше половины прироста пришлось на застройщиков жилья. Кроме того, кредиты привлекали нефтегазовые и транспортные компании. Портфель розничных кредитов вырос в сентябре на 0,7%, достигнув 38 трлн руб. (в августе прирост составил 0,9%).

Динамика привлечения средств населения была сдержанной — прирост составил 0,1%, 62,7 трлн руб. Причем валютные средства выросли на 1%. Средства юрлиц увеличились на 1%, до 60,3 трлн руб., тогда как в августе — на 2,6%. При этом значительно увеличились остатки на валютных счетах (на 10,7%, преимущественно у компаний экспортеров), тогда как рублевые счета сократились на 0,9%.

Балансовый капитал в сентябре увеличился на 2%, на 369 млрд руб. за счет чистой прибыли. За 12 месяцев балансовый капитал сектора увеличился на 17,5% при росте кредитования на умеренные 7%, что позволяет банкам быстрее накапливать запас капитала.

Ольга Базутова