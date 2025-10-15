Ненормативная отставка

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев 15 октября извинился перед жителями региона за грубую форму, в которой он заявил об увольнении главы Кинельского района области Юрия Жидкова. Соответствующая видеозапись появилась накануне вечером в интернете и собрала десятки миллионов просмотров. Как пояснил господин Федорищев, он повел себя эмоционально после того, как увидел валяющийся на земле камень с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны. Господин Жидков, госпитализированный в среду с гипертоническим кризом, заверил, что в истории с камнем не виноват, но все же пообещал написать заявление об увольнении.

В Кинельском районе Самарской области Вячеслав Федорищев побывал в первой половине дня 14 октября. Осмотрев ряд социальных объектов, губернатор счел их состояние неудовлетворительным и сообщил в своем канале в Max, что принял «решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку». «Пока будем работать с исполняющим обязанности. Я его представлю для назначения городской думе буквально в ближайшие несколько недель»,— пообещал господин Федорищев.

Юрий Жидков возглавил этот район в октябре 2020 года, когда губернатором Самарской области был Дмитрий Азаров. Господин Жидков победил по итогам конкурса, его кандидатуру депутаты районного собрания поддержали единогласно. Полномочия главы района истекали в конце октября 2025-го.

Вечером 14 октября в одном из анонимных самарских Telegram-каналов появилась короткая видеозапись, на которой глава региона сначала интересуется у Юрия Жидкова, что за камень лежит на земле. «То есть это просто камень?» — уточняет губернатор, а после того как чиновник отвечает «да», хлопает его по плечу и произносит: «Уволен ***».

Поздним вечером Вячеслав Федорищев опубликовал в Max полную версию этого видео, на котором неприличное слово уже «запикано», и рассказал, что речь шла о лежащем «на задворках школы, в осенней грязи» камне с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен»,— сообщил губернатор.

Утром 15 октября “Ъ” стало известно, что господин Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. А уже днем Вячеслав Федорищев извинился перед земляками за то, в какой форме сделал нашумевшее заявление.

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных»,— заявил губернатор в интервью «Царьграду». К этому моменту, по данным мониторингового сервиса Tg-stat, количество запросов по фамилии Федорищев в Telegram выросло с обычных 300–700 тыс. до 20 млн.

В администрации Кинельского района на звонки “Ъ” не ответили. Сам Юрий Жидков 15 октября подтвердил в своем Telegram-канале, что находится в больнице. Он признался, что решение губернатора стало для него «неожиданным и эмоционально тяжелым» и что «после выздоровления намерен написать заявление об увольнении». По поводу истории с камнем глава района пояснил, что к участникам войны относится «с глубоким почтением», обелиск, на месте которого сначала находился камень, был «планово возведен в 2022 году». «После открытия обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чем, признаться, я сам узнал только вчера»,— добавил господин Жидков.

История с увольнением главы Кинельского района — не первый эксцентричный поступок самарского руководителя. Например, в сентябре он неожиданно вступил в заочную перепалку между певцом Егором Кридом и общественницей Еленой Мизулиной на стороне последней. А 9 октября пригрозил распустить областной парламент, который несколько раз не смог собраться на внеочередное заседание для рассмотрения губернаторского законопроекта о новой структуре регионального правительства.

У экспертов же остались вопросы не только к форме, но и к сути заявления Вячеслава Федорищева. Согласно федеральному закону о местном самоуправлении, губернатор не вправе единолично уволить главу муниципалитета, а может лишь «инициировать его удаление в отставку», напоминает юрист Эльвира Блинова: «Инициатива главы региона о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган муниципального образования вместе с проектом соответствующего решения».

