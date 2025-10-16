Певицу Наоко арестовали на 13 суток за организацию митингов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток студентку Диану Логинову, выступающую на улице под псевдонимом Наоко. Ей вменили организацию массового скопления людей в общественном месте (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Логинова

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Диана Логинова

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Указывается, что певица выступала у входа в станцию метро «Восстания-2». Вокруг нее собрались не менее 70 слушателей. Отмечается, что из-за этого гражданам было трудно войти в метро, и жители города начали обращаться в полицию.

Госпожа Логинова отвергла обвинения. Она заявила, что слушатели не мешали ходить людям, и никто не заявлял на нее жалоб. Выбор места певица объяснила спонтанным решением, так как ей понравилось место и интерьер. Защита просила прекратить производство по делу.

Диану Логинову задержали 15 октября. До этого в соцсетях распространилось видео с ее выступлением вместе с группой «Стоптайм», на котором певица исполняла запрещенную песню рэпера Noize MC (признан в России иноагентом). Обратившая внимание на ролик член СПЧ и главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова отметила, что выступления студентки анонсируются «почти как митинги». Издание «Фонтанка» утверждало, что на певицу также составили протокол о дискредитации ВС РФ.

