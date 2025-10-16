Экс-руководителя аппарата Партии пенсионеров арестовали по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы арестовал до 13 декабря бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко, политика Олега Сабанова и некого Ивана Седова. В ГСУ СКР их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), совершенном группой лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фальченко

Фото: Партия пенсионеров Михаил Фальченко

Фото: Партия пенсионеров

По версии следствия, в рамках избирательных компаний фигуранты привлекли деньги на информирование граждан и проведение предвыборной агитации, однако они были израсходованы по их собственному усмотрению.

Защита считает, что событие преступления отсутствует, деньги тратились целевым образом.

В ходатайствах следователь указывал, что причастность фигурантов к преступлению подтверждается собранными доказательствами, а в случае избрания более мягкой меры пресечения они могут попытаться надавить на свидетелей или скрыть улики в интересах еще не установленных участников преступления. Адвокаты обвиняемых просили не отправлять их в СИЗО, а избрать более мягкую меру пресечения.

Ефим Брянцев