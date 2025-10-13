Элита обошлась без покупателей

Объем продаж элитной недвижимости в Москве за январь—сентябрь 2025 года снизился на 10% год к году, до 315,6 тыс. кв. м. Это следствие ограниченных объемов ввода такого жилья и недостаточного смягчения денежно-кредитной политики, из-за чего многие состоятельные граждане предпочитают пока сохранить свои средства на банковских депозитах. Однако падение спроса не привело к снижению цен на такую недвижимость: ее стоимость, напротив, выросла из-за увеличения затрат на строительство.

По итогам января—сентября 2025 года объем продаж элитной недвижимости в Москве сократился на 10% год к году, до 315,6 тыс. кв. м, подсчитали в Whitewill. Самое выраженное сокращение фиксируется в премиум-сегменте, где объем сделок за третий квартал уменьшился на 12% год к году, до 283 тыс. кв. м. Впрочем, аналитики фиксируют рост спроса в делюкс-сегменте: застройщики за этот период продали 33 тыс. кв. м таких квартир, что на 6% больше год к году. Это связано с меньшей чувствительностью этого сегмента к макроэкономическим изменениям.

Основным драйвером снижения спроса на рынке высокобюджетной недвижимости в целом стало ограниченное количество объемов ввода такой недвижимости. По итогам первого полугодия 2025 года разрешение на строительство получили всего четыре новых элитных проекта. Это на 64% меньше, чем годом ранее, подсчитала топ-брокер Whitewill Екатерина Левина. На охлаждении активности покупателей сказалось сокращение сроков или полная отмена беспроцентных рассрочек от девелоперов, которые активно предлагались несколько месяцев назад, поясняет гендиректор и управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин.

По словам эксперта, на замедлении продаж также сказывается ключевая ставка ЦБ, темпы снижения которой не совпали с ожиданиями большинства покупателей: сейчас многие состоятельные граждане предпочитают оставлять вклады на депозитах.

Между тем объем предложения в сегменте стремительно снижается: с начала 2025 года экспозиция в премиум-сегменте снизилась на 8,8% год к году, до 4,2 тыс. лотов, предложение квартир делюкс-класса сократилось на 17,4%, до 0,7 тыс., подсчитала заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталья Кузнецова.

Однако даже в условиях сниженного спроса девелоперы элитной недвижимости смогли немного нарастить свою выручку. По подсчетам Whitewill, в январе—сентябре 2025 года они выручили 335,3 млрд руб., что на 6% больше год к году. Это следствие подорожания элитных квартир: за три квартала текущего года они прибавили в цене на 18% год к году, зафиксировавшись на уровне 917,5 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из исследования.

Среди причин активного роста стоимости таких новостроек Наталья Кузнецова называет высокую себестоимость строительства и дефицит площадок под девелопмент. Кроме того, говорит директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова, застройщики все чаще используют в своих проектах более сложные архитектурные решения, что значительно увеличивает стоимость объекта.

Стоимость такой недвижимости в перспективе продолжит стремительно увеличиваться, прогнозирует партнер агентства недвижимости «Миррион» Ольга Хабнер. Вероятно, предполагает Екатерина Борисова, цены на высокобюджетное жилье к концу 2026 года вырастут в среднем на 15–17%, опережая инфляцию.

В то же время предпосылки для роста потребительской активности в сегменте элитного жилья все же есть, считает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее словам, снижение стоимости проектного финансирования позволит девелоперам вывести на рынок больше проектов, что простимулирует спрос.

Александра Вебер