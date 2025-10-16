РБК: заместитель министра обороны Александр Фомин уйдет в отставку

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин покинет свой пост, сообщил РБК со ссылкой на источники. Вместо него за международное военно-техническое сотрудничество в военном ведомстве в статусе замминистра будет отвечать выходец из Минпромторга Василий Осьмаков. По данным издания, указ о кадровых перестановках уже подготовлен.

66-летний Александр Фомин занимал должность заместителя министра обороны с 2017 года. До этого он возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, а ранее работал в структурах «Росвооружения» и «Рособоронэкспорта». Генерал также был членом российской делегации на переговорах с Украиной, проходивших в Стамбуле в 2022-м и 2025-м годах под руководством помощника президента Владимира Мединского.

На смену господину Фомину, по данным РБК, придет 42-летний первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Выпускник МГУ по специальности «востоковед-африканист, переводчик арабского языка», он работает в министерстве с 2008 года. В 2016 году господин Осьмаков стал заместителем министра, а в 2021-м — первым заместителем министра.

Дмитрий Сотак