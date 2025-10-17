Русские не сдаются

Спрос россиян на туристические поездки в Европу во время предстоящих новогодних каникул вырос на 41% год к году. Динамика в полтора-два раза обгоняет общий рост интереса к международным направлениям. Появление дополнительных вариантов перелетов из постсоветских стран и снижение бюджетов поездок за счет укрепления рубля привели к реализации отложенного спроса. Сдерживающим рост фактором остаются сложности с оформлением виз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% год к году, подсчитали в «Островке». Доля направлений в общей структуре туристических бронирований выросла с 8% до 9% от общего объема зарубежных продаж. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что за январь—август этого года спрос на поездки в Европу у туроператоров увеличился на 30% год к году. В «Туту» заметили увеличение спроса на новогоднюю Европу на 16% год к году.

CEO сервиса Anywayanyday Никифор Гайдученко говорит, что в структуре продаж на весь зимний период доля Италии за год выросла с 3% до 4% от общего объема бронирований, Испании — с 2% до 3%. Одновременно Турция вышла из числа наиболее востребованных направлений. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что спрос на зимнюю Италию, Францию и альпийские курорты в целом за год вырос в два раза. Хотя в натуральном выражении поток остается небольшим, предупреждает она.

Интерес к зимним поездкам в Европу растет быстрее, чем спрос на международные путешествия в целом. Дмитрий Горин говорит, что в январе—августе общее количество выездов увеличилось на 21% год к году.

В случае европейских направлений позитивный тренд эксперт связывает в том числе с реализацией отложенного спроса: начали активнее путешествовать люди, которые долгое время откладывали поездки за рубеж.

Аналитики «Островка» обращают внимание на рост числа авиамаршрутов в отдельные европейские города из постсоветских стран: это упростило планирование поездок.

В качестве примера в компании приводят стартовавшие в мае из Казахстана рейсы местной авиакомпании SCAT в Мюнхен и Будапешт.

У Georgian Airways с апреля есть возможность долететь из Тбилиси в итальянские Рим и Форли.

Европейский лоукостер Wizz Air осенью открыл в Армении базу, увеличив число маршрутов с 8 до 16.

Дмитрий Горин отмечает, что варианты бюджетных перелетов стали предлагать и турецкие лоукостеры. Если два года назад средний чек при покупке авиабилетов из России в Европу достигал 90–150 тыс. руб., то сейчас путешественники находят варианты от 40 тыс. руб., говорит он. Хотя на новогодние праздники цены выше.

Например, средняя стоимость перелета из России во Францию и обратно, по данным OneTwoTrip, на каникулы достигает 83 тыс. руб., в Испанию — 86,3 тыс. руб.

Дарья Домостроева считает, что существенный рост интереса к европейским направлениям обеспечивает укрепление курса рубля, что приводит к снижению стоимости поездок. Согласно «Островку», средняя цена забронированного на новогодние праздники номера в отели в Италии составляет 11,8 тыс. руб. за ночь, что на 14% меньше год к году. Для Франции снижение составило 8%, до 16,9 тыс. руб., для Испании — 17%, до 8,5 тыс. руб. Средняя продолжительность бронирования в Европе на новогодние праздники, по данным «Островка», пять дней — так было и в прошлом году.

Никифор Гайдученко не исключает, что карта путешествий поменяется: значительный объем бронирований туристы совершают ближе к датам путешествия. Но главными сдерживающими российский турпоток факторами остаются сложности с оформлением виз и длинные сроки рассмотрения их выдачи, рассказывают в «Русском экспрессе». Дмитрий Горин замечает, что спрос на въездные документы сейчас значительно превышает возможности. Срок оформления редко оказывается менее 45 дней. Но эксперт напоминает, что за прошлый год количество оформленных россиянам шенгенских виз выросло и значительная доля из них предполагала несколько въездов.

Александра Мерцалова