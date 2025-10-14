Песков: Россия продолжает СВО за неимением альтернатив
Песков прокомментировал слова Макрона о «воинственном упрямстве» России
Россия готова к мирному урегулированию по Украине, но на данный момент остановить боевые действия невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «воинственном упрямстве» Москвы и нежелании садиться за стол переговоров.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — сказал господин Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что «так или иначе» страна «добьется выполнения поставленных целей» и обеспечит соблюдение своих интересов.