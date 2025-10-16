Евросоюз готовят к коллективизации обороны

Еврокомиссия представила 16 октября «Дорожную карту готовности к обороне 2030» — амбициозный пятилетний проект по перевооружению ЕС и сдерживанию России. Он предполагает полную перестройку системы военного планирования и закупок вооружений странами ЕС и предлагает коллективные проекты в сфере воздушной и космической обороны. Все инициативы в рамках «дорожной карты» должны стартовать не позднее 2026 года, хотя новое финансирование для них при этом не предусмотрено. На следующей неделе документ будет представлен лидерам стран ЕС в ходе саммита.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Глава европейской дипломатии Кая Каллас не скрывает, что дорожная карта по укреплению обороноспособности стран—членов Евросоюза создается с прицелом на войну с Россией

Проект «Дорожной карты готовности к обороне 2030» просочился в СМИ в среду вечером за несколько часов до запланированного обсуждения документа министрами обороны стран ЕС. В четверг, 16 октября, «дорожная карта» была официально представлена Брюсселем. Ожидается, что на следующей неделе ее рассмотрят лидеры государств в ходе Совета ЕС. 16-страничный документ во многом отражает основные тезисы «Белой книги» по обороне ЕС-2030, проект которой был представлен в марте 2025 года, но ставит более амбициозные задачи.

Так, по данным Bloomberg, в «дорожной карте» указано, что авторитарные государства все чаще вмешиваются в жизнь европейских сообществ и экономик, а традиционные партнеры переключают внимание на другие регионы мира.

В таком контексте, указывают авторы документа, «военизированная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем». «К 2030 году Европе потребуется достаточно сильная система обороны, чтобы надежно сдерживать своих противников, а также отвечать на любые агрессии»,— продолжают авторы документа.

Добиться этой цели в Брюсселе предлагают путем консолидации усилий стран-членов и перехода к коллективным закупкам и обороне. Для этого в ЕК разработали четыре флагманских проекта: «Восточный фланговый дозор», «Европейская стена беспилотников», «Европейский воздушный щит» и «Европейский оборонный космический щит». В комплексе эти программы должны создать единую систему противодействия внешним угрозам на земле, в воздухе и в космическом пространстве.

Особое внимание будет уделяться граничащим с Россией странам на фоне последних инцидентов с беспилотниками в ряде европейских государств, но изменения затронут весь континент.

Предполагается, что в ближайшие месяцы будут сформированы ответственные за реализацию этих проектов структуры, а сам процесс будет запущен в начале 2026 года.

По плану к концу этого же года уже должна быть полностью запущена общая программа противовоздушной обороны, к 2027 году — скорректированный вариант «стены беспилотников», который изначально не вызвал энтузиазма у европейских лидеров. Наконец, к 2028 году в полной мере планируется реализовать «Восточный фланговый дозор», который предусматривает усиление защиты восточной границы на земле и в воздухе, и проект обороны в космосе.

Кроме этого, в ЕК планируют централизовать закупки вооружений. Так, к 2027 году страны-члены должны совместно закупать не менее 40% вооружений (сейчас этот показатель ниже 20%), а к 2028 году не менее 55% этих закупок должны составлять поставки оружия из Европы и Украины, где Брюссель планирует развернуть совместные предприятия в сфере ВПК.

При этом никакого дополнительного финансирования для реализации проектов не предусмотрено — в Брюсселе предлагают использовать те средства и механизмы, которые уже обсуждались ранее.

Так, по данным Politico, Брюссель предлагает выделить в общей сложности около €800 млрд: за счет программы SAFE (кредиты в обмен на оружие) на €150 млрд, Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) на €1,5 млрд (еще не одобрена), а остальное — из нового семилетнего бюджета ЕС, который пока находится на стадии обсуждения.

Такое видение развития обороноспособности Евросоюза фактически предлагает изменение статус-кво и наделение Брюсселя функциями, которые ранее были вне зоны его компетенций. Традиционно европейские государства сами решали вопросы национальной безопасности. После начала украинского конфликта ряд стран, включая Польшу, Германию и Францию, приняли новые оборонные концепции и начали активно расширять и перевооружать свои армии. И попытки Еврокомиссии объединить усилия в сфере обороны уже не раз вызывали открытую критику со стороны Берлина и Парижа.

В свою очередь, южные государства также с недоверием относятся к инициативе, так как она в большей степени сконцентрирована на восточном фланге и, по их мнению, недостаточно учитывает угрозы с юга.

Кроме того, «дорожная карта», которая сама по себе содержит противоречивые для стран-членов положения, опирается на не менее противоречивые проекты в области финансирования. Так, Европейская программа оборонной промышленности уже много месяцев является предметом спора из-за разных позиций Парижа, Берлина и Варшавы по допустимым показателям закупок неевропейских вооружений и сомнений в ее конечном успехе. А новый бюджет ЕС регулярно сталкивается с критикой заложенных в нем статей расходов практически со всех флангов. Таким образом, попытка Еврокомиссии объединить оборонные усилия Европы рискует стать не инструментом консолидации, а новым источником трений внутри союза.

Вероника Вишнякова