К делу экс-судьи Момотова приобщили материалы по несовершеннолетним проституткам

«Ъ» стало известно, что Останкинский районный суд Москвы приобщил к антикоррупционному иску к экс-судье Верховного суда Виктору Момотову материалы уголовного дела об организации проституции в сети отелей Marton. По информации Генпрокуратуры, интим-услуги в гостиницах оказывали в том числе несовершеннолетние. Это подтверждается соответствующими приговорами, отметил представитель надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества господина Момотова, его компаньона Андрея Марченко и аффилированных лиц в конце сентября. Всего планируется передать в доход государства 95 объектов недвижимости, их общая рыночная стоимость превышает 9 млрд руб. Среди активов — сеть отелей Marton, которой владеет господин Марченко, и 44 земельных участка.

В начале октября Генпрокуратура сообщила, что в отелях организовывали бордели. Тогда же представитель надзорного ведомства заявил, что экс-судья дробил бизнес и уклонялся от уплаты налогов. Общий долг судьи перед ФНС достиг 500 млн руб.

Виктор Момотов отрицает обвинения. По его мнению, прокуратура не предоставила доказательств коррупционной деятельности. 8 октября судья подал заявление об уходе с поста председателя Совета судей России. До этого Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия господина Момотова.

Никита Черненко