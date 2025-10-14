ФСБ завела уголовное дело на иноагентов Шульман, Ходорковского, Чичваркина

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов) по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Помимо бывшего предпринимателя, в деле фигурируют еще 22 члена «Антивоенного комитета России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Дело по статьям 278 и 205.4 УК РФ расследуется, в частности, в отношении иноагентов Екатерины Шульман, Леонида Гозмана (также внесен в перечень террористов и экстремистов), Владимира Кара-Мурзы (также внесен в перечень террористов и экстремистов), Евгения Чичваркина, Виктора Шендеровича, Гарри Каспарова (также внесен в перечень террористов и экстремистов).

Также в отношении Михаила Ходорковского (иноагент) возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Санкция статьи об организации террористического сообщества предусматривает до пожизненного лишения свободы, за насильственный захват власти могут осудить на 20 лет, за участие в террористическом сообществе - на 15.