Володин: Силуанову не дадут Нобелевскую премию

Министру финансов России Антону Силуанову не дадут Нобелевскую премию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию. Ее не дадут вам. Но вы можете мир освободить от таких, как Мерц (канцлер ФРГ Фридрих Мерц.— "Ъ"). С Байденом (46-й президент США Джо Байден.— "Ъ") вы уже разобрались»,— заявил Вячеслав Володин на пленарном заседании (цитата по ТАСС).

Глава Минфина РФ ответил, что ему не нужна Нобелевская премия, но требуется поддержка парламента. Вячеслав Володин сказал, что такой ответ говорит о «национальной ориентированности» господина Силуанова. По словам председателя Госдумы, если министру не нужны «эти коврижки», значит, «страна будет». Господин Володин добавил, что министру финансов аплодирует весь российский народ.