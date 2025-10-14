Будьте добры, позамедленнее

Российский рынок диалогового ИИ, который бизнес в основном применяет в колл-центрах и «умных помощниках», увеличится в 2025 году на 30%, до 11 млрд руб., против 8 млрд руб. годом ранее. Однако уже в следующем году рост может замедлиться до 20%, в том числе из-за новой обязательной маркировки всех звонков от юридических лиц, считают участники рынка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием компании—разработчика IT-решений Naumen «Эволюция диалогового ИИ», из которого следует, что российский рынок диалогового ИИ демонстрирует ускоренный рост: в 2024 году его объем достиг 8 млрд руб. со среднегодовым темпом роста 34%. Ключевым драйвером стал прогресс в области генеративного ИИ, который изменил речевую аналитику и повысил эффективность чат-ботов и голосовых помощников, считают в компании. По прогнозам, в 2025 году рынок сохранит динамику, увеличившись примерно на 30% и приблизившись к 11 млрд руб. Однако в 2026 году его рост может замедлиться до 20–25%. В числе лидеров такие компании, как Just AI, Naumen, Yandex SpeechKit, Т-Банк, банк BSS, «Центр речевых технологий», «АСМ Решения», Twin24.ai, «Наносемантика», 3iTech и Kvint.

Участники рынка считают, что сейчас главным драйвером является активное внедрение LLM-моделей. В Т-Банке отмечают, что контакт-центр — пример сферы, где внедрение ИИ началось одним из первых: «Сначала были простые чат-боты, затем появились крупные языковые модели и генеративный ИИ, что значительно повысило качество диалогов за счет лучшего понимания контекста». Сегодня до 45% обращений в поддержку Т-Банка решаются без участия операторов.

Еще одним фактором стало внедрение генеративного ИИ. Например, на платформе Yandex AI Studio можно запускать голосовых ИИ-агентов на базе генеративных моделей, которые отвечают с задержкой менее секунды, ищут информацию в интернете и базах знаний, что позволяет автоматизировать даже сложные сценарии коммуникации с клиентами, говорит руководитель направления по развитию бизнеса ML-сервисов в Yandex Cloud Елена Белоброва. В «Вымпелкоме» добавляют, что использование ИИ-агентов позволяет снизить временные затраты на рутинные операции на 70–80%.

Однако в 2026 году рост рынка может замедлиться из-за сдерживающих факторов — например, изменения налогового режима для IT-компаний. Также на замедление может повлиять новое регулирование телекоммуникации в части массовых звонков, добавляют в Naumen. С 1 сентября все звонки от юрлиц должны маркироваться операторами связи. Вместо оплаты за время разговора вводится плата за каждую попытку дозвона, даже неудачную, в размере 0,6–1 руб. Это повысит стоимость исходящих звонков как канала привлечения клиентов. В результате возрастет стоимость лида (CPL, маркетинговый показатель, означающий стоимость привлечения потенциального клиента), говорят в Naumen. Бизнесу придется тратить больше на прежние результаты, ужесточая таргетинг и отсеивая бесперспективные контакты. Для вендоров ИИ-ботов, чья выручка часто зависит от минут, ее объемы и рост могут сократиться. В МТС, «МегаФоне» и T2 не ответили “Ъ”.

Как отмечают эксперты, замедление приведет к консолидации игроков, росту доли зрелых решений и снижению доли экспериментальных проектов без выраженного эффекта. В ГК Softline прогнозируют, что компании начнут тщательнее оценивать Return on Investment (показатель возврата инвестиций) и оптимизировать расходы, переходя от пилотов к промышленной эксплуатации ИИ-ассистентов. Одновременно усилится роль отечественных разработчиков и облачных платформ, поскольку компании стремятся минимизировать риски, добавляют в компании.

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Александр Катасонов полагает, что рынок будет требовать не количества решений, а их качества — насколько ИИ действительно помогает бизнесу. «То есть фокус сместится от демонстрации технологий к созданию практичных решений, которые реально интегрируются в процессы и экономят ресурсы»,— рассуждает он.

Марианна Голдобенкова