Яблоко готовится стать золотым

К началу октября 2025 года средняя стоимость сидра в несетевой рознице выросла на 26% год к году, до 358 руб. за 1 л. Рост в первую очередь связан с увеличением себестоимости производства, включая подорожание технических яблок, говорят эксперты. Кроме того, согласно решению Росалкогольтабакконтроля, с начала 2026 года оборот фруктовых и ароматизированных сидров может быть остановлен, что приведет к дополнительному спросу на сырье и, как следствие, его подорожанию.

На начало октября 2025 года средняя стоимость сидра в несетевой рознице составила 358 руб. за 1 л, подсчитали в «Эвоторе» (разработчик кассового ПО). Это на 26% больше год к году. По данным исследовательской компании ICMR, в июне 2025 года сидр возглавлял топ-5 продовольственных категорий по росту стоимости — на 55% год к году. Для сравнения: замороженные ягоды и фрукты подорожали на 32%, сливочное масло — на 28%, шоколадные плитки — на 26%.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский связывает рост цены сидра с увеличением себестоимости производства. По его словам, активнее всего сейчас растут затраты на комплектующие и упаковку.

Заметнее всего сейчас в цене вырос именно традиционный сидр, считает президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин. По его оценке, из-за неурожая сейчас оптовые цены на технические яблоки, используемые в качестве сырья, увеличились примерно на 40% год к году, до 24–26 руб. за 1 кг. В 2024 году тоже наблюдался неурожай технических яблок. Тогда это привело к тому, что цены на сентябрьские поставки выросли до 67% в годовом выражении (см. “Ъ” от 8 августа 2024 года). В ритейле в текущем году также наблюдается рост цен на яблоки. Согласно подсчетам аналитической компании Ntech, их средняя розничная стоимость на 31 августа 2025 года составила 144,7 руб. за 1 кг, увеличившись на 14% год к году.

Сергей Студенников, основатель сети «Красное & Белое», в интервью РБК, 19 ноября 2024 года: «Себестоимость одной бутылки у тебя падает раз в пять, если ты не платишь всевозможные сборы».

Продолжают расти затраты на транспортные услуги, гофротару, этикетку и зарплаты рабочим, добавляет господин Небольсин. Кроме того, отмечает эксперт, на стоимости напитка сказалось повышение акцизов более чем на 15%, до 30 руб. за 1 л с начала 2025 года. На 2026 год правительство России также запланировало увеличение акцизов для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра на 10%, до 33 руб. за 1 л. Это ожидаемо должно привести к дополнительному росту розничных цен на эти напитки и снижению спроса на них со стороны потребителей (см. “Ъ” от 29 сентября).

Производство напитков брожения в России в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Категория Производство (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% 596528,8 –1,2 Пиво крепостью свыше 8,6% 56,5 –4,5 Пивные напитки 91465,2 3,3 Сидр 8480,2 16,7 Пуаре 174 –4,6 Медовуха 3002,2 9,3 Напитки брожения всего 699706,8 –0,4 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

При этом массовый сидр, производимый из яблочного концентрата, также растет в цене, отмечает Алексей Небольсин. По его оценке, за прошлый год концентрат подорожал более чем на 25% год к году. Среди прочих факторов, влияющих на цены, эксперт выделяет повышение импортных пошлин на такие напитки. С 19 сентября текущего года ставка на ввоз сидра была повышена с 22,5% до 30%. По оценке господина Небольсина, доля импортного сидра на российском рынке сейчас составляет 4–5%.

В «Напитки вместе» (AB InBev Efes; бренд Bon Season), холдинге «Объединенные пивоварни» (бывшие Heineken; сидр «Мистер лис») и Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет крупных производителей пива и пр.) на запрос “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что в преддверии возможного запрета на производство фруктовых и ароматизированных сидров с начала 2026 года рынок может столкнуться с дополнительной нехваткой технических яблок.

В августе 2025 года Росалкогольтабакконтроль (РАТК) разослал уведомление российским производителям сидра, согласно которому выпуск такого напитка не из яблочного сока не предусмотрен законом. В связи с этим с начала следующего года регулятор прекращает оборот и регистрацию напитков, маркируемых под наименованием «фруктовый сидр».

Запрет РАТК на оборот фруктовых и ароматизированных сидров должен дополнительно ограничить миграцию слабоалкогольных напитков в категорию сидра, поясняет Игорь Хавский. Ранее многие производители добавляли в свои напитки яблочную кислоту и выдавали ее за сидр, поясняет эксперт. По его мнению, на самих производителях оригинального сидра решение регулятора тоже скажется, так как некоторые дополняют свои линейки различными вкусовыми вариантами, отмечает эксперт.

Если производить сидр можно будет только из яблок, спрос на них значительно возрастет, поясняет Алексей Аксель. В таких условиях производители, скорее всего, будут создавать запасы сырья, что может дополнительно сократить его доступность на рынке и привести к повышению цены, не исключает эксперт. Популярность сидра, как и других вкусовых алкогольных напитков, несмотря на повышение цен, продолжает расти, считает Игорь Хавский. В январе—сентябре 2025 года в России было выпущено около 8,48 млн декалитров сидра, что на 16,7% больше год к году, следует из подсчетов РАТК.

