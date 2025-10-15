ТАСС: самый дорогой в России дом продают в Подмосковье за 8 млрд рублей

Самый дорогой загородный дом в России, выставленный на продажу, оценивается более чем в 8,1 млрд рублей. Особняк площадью около 1,4 тыс. кв. м расположен на участке свыше 5 га на Минском шоссе в Подмосковье, сообщает ТАСС. Особняк в классическом стиле окружен вековыми соснами и включает гаражный комплекс, гостевые дома, SPA-комплекс, спортивный зал с бассейном и теннисный корт.

На втором месте — резиденция площадью 4 тыс. кв. м на участке 0,7 га в коттеджном поселке по Рублево-Успенскому шоссе. Ее стоимость составляет 6 млрд рублей. В доме семь мастер-спален, 11 санузлов, кинотеатр, футбольное поле, 3D-симулятор гольфа, SPA с бассейном, теннисный корт, баня из сибирского кедра, гараж на семь машин и автомойка.

На третьем месте в списке самых дорогих резиденций — особняк площадью 2 тыс. кв. м на Минском шоссе. Его продают за 5,3 млрд рублей. Дом построен по индивидуальному проекту во французском стиле, в нем шесть спален и зона SPA с бассейном. На участке площадью 50 соток находятся два отдельно стоящих гаража и крупные хвойные деревья.

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что экстрадорогие дома часто продаются в закрытых продажах, а их цена начинается от $50 млн (3,9 млрд руб.). По данным «Intermark загородная недвижимость», совокупная стоимость наиболее дорогих домов в Московской области по итогам сентября достигла $2,8 млрд (около 230 млрд рублей).