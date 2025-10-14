Не мешайте, пожалуйста

Национальный автомобильный союз просит ввести контроль за оборотом метанола через его учет в ЕГАИС. С такой инициативой объединение обратилось к премьеру Михаилу Мишустину. По мнению союза, несмотря на запрет, метанол по-прежнему используется в составе стеклоомывающих жидкостей, а его широкая доступность приводит к регулярным массовым отравлениям. Предложенные же меры позволят усилить контроль за оборотом, улучшить свойства стеклоомывателей, а также увеличить спрос на метанол. В Минпромторге готовы обсуждать идею после формирования соответствующего реестра производителей.

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением применить к метанолу единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), которая уже действует для учета алкогольной продукции. Копия письма союза от 9 октября есть у “Ъ”.

На данный момент правила оборота метанола регулирует утвержденный в конце мая 2025 года закон, который в том числе содержит санитарно-эпидемиологические нормы, а также требования к перевозке и погрузке-разгрузке метилового спирта как опасного груза. Но, пишет президент НАС Антон Шапарин, система госконтроля в этом секторе недостаточно эффективна. «Значительные объемы метилового спирта годами беспрепятственно поступают в нелегальный оборот»,— указывает он. По данным Антона Шапарина, несмотря на запрет, метанол по-прежнему используется в составе стеклоомывающих жидкостей, а его широкая доступность приводит к регулярным массовым отравлениям.

Проблемы с отравлением этиловым спиртом существовали в России до введения ЕГАИС, которая обеспечила контроль оборота алкогольной продукции, говорится в письме. Введение аналогичной системы для метилового спирта позволит понять, как именно метанол попадает в нелегальный оборот, и прекратить случаи массового отравления суррогатами алкоголя с содержанием метилового спирта.

Кроме того, рассчитывают в НАС, распространение на метанол ЕГАИС позволит легализовать использование этого спирта в составе автомобильных стеклоомывающих жидкостей при условии его обязательной денатурации (введение в состав специальных добавок, меняющих цвет, запах и вызывающих рвотный рефлекс при распитии). Как поясняли в Минпромторге, запрет на производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей с метанолом установлен в мае 2000 года в связи с применением метилового спирта в производстве контрафактного алкоголя.

Сейчас, говорится в письме НАС, в стеклоомывателях используется изопропил, потребительские свойства которого «намного хуже» метанола. Так, сказано в обращении со ссылкой на исследование журнала «За рулем», вязкость метаноловых стеклоомывающих жидкостей при отрицательных температурах намного ниже, чем у содержащих изопропил. Замеры в салоне автомобиля с постоянно включенным омывателем стекол также показывают, что при использовании метанола его предельно допустимая концентрация в рабочей зоне водителя достигается примерно через пять минут, а с изопропилом критический предел наступает на порядок быстрее, указывают в НАС. При этом изопропиловый спирт также применяется в качестве антисептика. Так, резкий рост спроса на изопропиловый спирт во время пандемии привел к тому, что в 2023 году одна канистра стеклоомывающей жидкости подорожала на 40%, до более 1 тыс. руб., отмечается в письме.

По мнению Антона Шапарина, применение ЕГАИС для метилового спирта позволит оказать существенную поддержку его производителям, сохранить и увеличить переработку природного газа, а также повысит доходы бюджета. В правительстве обращение не прокомментировали.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что регулирующий оборот метанола закон предусматривает создание реестра, куда будут включены все легальные производители метилового спирта. Формирование реестра закончится к 1 ноября 2025 года, потому идею о внедрении системы учета можно обсуждать только после определения числа субъектов предпринимательства, в отношении которых будет распространено данное требование, отметили в министерстве.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает предложение НАС «абсолютно здравым». Он напоминает, что омывающая жидкость на основе метанола широко используется в Северной Европе. Для производителей метанола, по его словам, возможность его использования в качестве сырья в стеклоомывателе стала бы подспорьем: «Сейчас российские заводы разгружены из-за закрытия основного экспортного направления — рынка ЕС».

Как отмечали в Rupec, если оценки емкости российского рынка стеклоомывателя в объеме более 1 млн тонн верны, потребность в метаноле для производства жидкостей можно оценить до 400 тыс. тонн. Сергей Фролов добавляет, что можно рассмотреть и возможность использования метанола при компаундировании бензинов. В текущих условиях такая опция не будет лишней для некоторых НПЗ, отмечает эксперт.

По оценке Нины Адамовой из ЦЭП Газпромбанка, в 2025 году производство метанола в России составит около 4,15 млн тонн, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом. По ее словам, пока продажи на экспорт растут интенсивнее, чем внутренний спрос, так как география зарубежных поставок диверсифицируется. Например, метанол начали поставлять в Бразилию. Но в целом за три года экспорт метанола из России снизился более чем на треть, говорит госпожа Адамова. В 2024 году отечественные компании поставили за рубеж 1,25 млн тонн метилового спирта, по итогам текущего года аналитик оценивает объем российского экспорта примерно в 1,4 млн тонн. По данным консалтинговой компании «Имплемента», в 2024 году лидерами потребления российского метанола вместо стран Европы стали Китай, Турция и Белоруссия.

Ольга Мордюшенко