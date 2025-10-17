Подозрительные лица

Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Сейчас они отслеживают более 150 факторов, нередко по формальным признакам, о которых сообщают надзорным ведомствам. По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. Впрочем, в этом случае аудиторам будет сложнее доказать свою позицию в спорных ситуациях.

Как рассказали два источника “Ъ” на рынке аудита, в начале октября на совместном заседании совета Казначейства РФ по внешнему контролю деятельности и Росфинмониторига (РФМ) аудиторы обсудили регулирование проверок клиентов в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ, 115-ФЗ). По словам собеседника “Ъ” в крупной аудиторской компании, представитель РФМ указал на большой поток уведомлений о формально подозрительных операциях клиентов. Ведомство предложило аудиторам анализировать необычную активность и отправлять сообщения только в случае выявления реальных нарушений 115-ФЗ, отметил он.

Согласно действующим правилам Росфинмониторинга, на аудиторов возложены обязанности применять дополнительные критерии необычных сделок и уведомлять ведомство при «бумажном» совпадении характера операции с критериями и признаками, говорит собеседник “Ъ”. По словам источника “Ъ” в крупной аудиторской компании, клиентов проверяют по более чем 150 критериям. В Казначействе и Росфинмониторинге не ответили на запрос “Ъ”.

Нынешние критерии действуют более четырех лет. Однако аудиторы ощутили ужесточение проверок Казначейства с начала 2025 года, когда появились четкие регламенты и отдельные проверки по 115-ФЗ, поясняет владелец группы компаний «Счетовод» Юлия Мазеина. В результате число сообщений о сомнительных сделках в РФМ увеличилось в несколько раз, отмечает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко. За год Казначейство проводит более полутора сотен проверок (см “Ъ” от 3 июня).

Вместе с тем особенностью работы аудиторских организаций является работа с исторической информацией. «В отличие от кредитных организаций, которые должны в моменте распознать операцию и сообщить о ней в уполномоченный орган, аудиторские организации выявляют подозрительные операции или сделки спустя несколько месяцев или даже лет»,— отмечает ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева. Например, есть критерий «необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент» или «настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами». «Но откуда это знать аудитору спустя время после операции?» — отмечает госпожа Михеева. Кроме того, в ситуации кэш-пулинга (расчеты в группе компаний через счет в одной организации) и беспроцентных займов между компаниями группы РФМ получит массу уведомлений, которые никак не помогут выявлять риски ПОД/ФТ, указывает гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. Другой пример — необходимость сообщения в РФМ в рамках каждого контракта, а не в привязке к клиенту. «Например, если при аудите за 2023 год по контракту Х аудитор выявил и отправил уведомления, то ему придется повторно отправить их при аудите той же компании за 2024 год»,— отмечает эксперт.

В связи с этим аудиторы предложили уточнить признаки подозрительных операций, чтобы они были менее расплывчатые и нормальные операции не попадали в число подозрительных, говорит собеседник “Ъ” в крупной аудиторской компании. Кроме того, они попросили сократить число типологий и критериев, что должно привести к более результативным проверкам. Нагрузка на участников рынка снизится, аудиторы смогут провести более качественный и подробный анализ клиента, отмечает партер Б1 Игорь Буян. По оценке Юлии Мазеиной, сейчас проверка на соответствие критериям 115-ФЗ может занимать 20–40% от общего времени проекта, тогда как изменение подхода позволит сократить время на компоненту ПОД/ФТ в 2–3 раза. Таким образом, аудиторы будут уведомлять Росфинмониторинг только в конкретных случаях на основании профессионального суждения и оценки, говорит Игорь Буян.

Однако юристы указывают на риски, возникающие при таком подходе. Контроль государства за финансовой безопасностью и прозрачностью финансовой информации постоянно возрастает. В связи с этим внимание со стороны государства на то, насколько корректно выполняют аудиторы свои функции и обязанности по законодательству, включая корректность выполнения обязательств по 115-ФЗ, будет только увеличиваться, отмечает старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Дина Айдаева. С учетом этой тенденции работа по новым менее формальным правилам может привести к тому, что аудиторам будет труднее доказать достоверность своего суждения в случае ошибки, считает она.

