Международные резервы РФ превысили $729 млрд и обновили исторический максимум

Международные резервы России на 10 октября достигли $729,5 млрд, следует из данных Центробанка. Это новый исторический максимум.

3 октября объем российских международных резервов составлял $722,5 млрд. За неделю их объем увеличился на $7 млрд. По данным на 26 сентября, резервы достигали $713,3 млрд, на 19 сентября — 712,6 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В резервы входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, монетарное золото и резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ).