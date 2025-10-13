Экспорт России упал в августе на 17%

Экспорт России в августе составил $31,5 млрд. Это на 17,1% меньше месяц к месяцу и на 8,9% год к году, следует из данных ЦБ.

Импорт в августе сократился на 4,9% месяц к месяцу, до $24 млрд (-7,3% год к году). Сальдо торгового баланса составило $7,5 млрд, уменьшившись на 41,3% по сравнению с июлем и на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Федеральной таможенной службы России, за январь-август экспорт составил $264,2 млрд против $278,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Импорт за первые восемь месяцев составил $177,9 млрд против $178,2 млрд в прошлом году.