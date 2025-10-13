Кабмин одобрил привлечение резервистов при использовании армии за пределами РФ

Профильная комиссия правительства РФ одобрила проект закона, который предлагает разрешить привлечение россиян из мобилизационного резерва при использовании Вооруженных сил за пределами страны. Также в случае принятия закона резервистов смогут привлекать для выполнения задач в период контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, резервистов будут задействовать «путем их призыва на специальные военные сборы». В пояснительной записке сказано, что под новую норму будут подпадать граждане, заключившие контракт с Минобороны о пребывании в резерве. По действующему законодательству, резервистов можно привлекать только в военное время или в период мобилизации.

Замглавы правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов заявил ТАСС, что документ предлагает поправки в федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе». Юрист добавил, что изменения не будут касаться граждан, пребывающих в запасе.