Главные новости за 15 – 21 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» (первоначально — «Петр Великий»), спустя почти 10 лет после закладки на астраханском заводе «Лотос», будет достроен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Перегон судна из Астраханской области запланирован на октябрь, а ввод в эксплуатацию — на 2026 год. Стоимость проекта для Московского речного пароходства, изначально оценивавшаяся в 2,5 млрд руб., выросла до 4,2 млрд, а текущая готовность судна составляет 90%.

Правительство Саратовской области проиграло в суде Волжской природоохранной прокуратуре и «Академии рыболовного мастерства» (АРМ) Олега Комарова по делу об образовании заказника «Центральный». В АРМ заявляли, что, несмотря на действующее соглашение об охоте, не могут пользоваться своим угодьем из-за запрета. Суд постановил отменить все постановления о создании заказника в связи с нарушениями. В день, когда апелляционный суд оставил в силе решение, губернатор Роман Бусаргин отменил прежние постановления и подписал новое. «АРМ» намерена обжаловать и его.

«Россети-Волга» добились ареста имущества московского строителя коммуникаций «Торсион» на 77 млн руб. Поводом стал спор о правах на пользование несколькими сегментами оптоволоконных сетей, который длится с 2021 года. Взаимные претензии юрлиц исчисляются десятками миллионов рублей. Спор начался в Саратовской области и шел в пользу «Торсиона», однако «Россети» инициировали параллельное разбирательство в Москве, которое в 2024 году решилось в их пользу. В результате Арбитражный суд Саратовской области начал рассматривать первоначальный иск заново и уже наложил обеспечительные меры на московское юрлицо на сумму 37 млн руб.

ОАО «Пензхиммаш» признали несостоятельным по заявлению 27 сотрудников, суд объявил конкурсное производство. Несмотря на то, что обеспечительные меры не вводились, два банковских счета компании уже арестованы из-за долга в 15 млн руб. — накануне один из «соседей» должника по территории завода получил исполнительный лист с требованием к «Пензхиммашу» в 10 млн руб. Введение конкурса поддержал надзор, в ближайшее время число кредиторов вырастет.

Апелляция оставила в силе решение об отказе во взыскании с бывшего директора ныне ликвидированного из-за несостоятельности ОАО «Волгоградский судостротельный завод» (ВгСЗ) Андрея Комаристова более 530 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности. Спор по этому вопросу длился с конца 2021 года по ходатайству регионального УФНС, а затем и ООО «ВОЛМА». Налоговики пытались доказать, что предприятие обанкротилось в 2012 году из-за сделок, заключенных господином Комаристовым с иностранными компаниями. Однако суд установил, что глава судоверфи действовал по решению совета директоров, а к банкротству привели иные события.

В Астрахани подвели итоги выборов в гордуму восьмого созыва, где «Единая Россия» увеличила свое представительство до 28 мандатов из 36. Оппозиционные партии — «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и впервые прошедшие «Новые люди» — удвоили свое представительство, но получили лишь по два мандата каждая. Эксперты полагают, что их влияние будет минимальным, а доминирование «Единой России» сохранится. В новый состав думы также вошли участники специальной военной операции.

В Саратовской области полномочия по усилению охраны общественного порядка и обеспечения безопасности возлагаются на исполнительные органы власти. Законопроект внесен губернатором области. Начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин рассказал, что законопроектом предусматривается дополнение положений регионального закона.

Прокуратура запросила для бывших депутатов Волгоградской городской думы Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко до 17 лет лишения свободы по обвинению в автоподставах. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию доходов и подделку документов. Еще двоим фигурантам, которых гособвинение называет исполнителями, грозит 10 и 9 лет колонии. Ущерб страховым компаниям оценивается в 84 млн руб. Фигуранты вину не признают.

В Саратовской области прошли довыборы в областную думу и в местные советы районов. Распределили 12 мандатов. Единороссы забрали 11, один мандат достался представителю ЛДПР. На голосовании произошла потасовка на избирательном участке в Заводском районе, но председатель избиркома не нашла существенных нарушений. Среди новых депутатов облдумы — глава района, председатель гордумы Саратова и участник СВО. Политолог назвал трендом участие ветеранов в выборах.

ВТБ завершил размещение акций: спрос превысил объем предложения. Банк привлек 84,7 млрд руб. Это стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года.

В Египет из Волгоградской области отправлен первый за год груз нута. Всего экспортировали 1,5 тыс. тонн нута и 1,3 тыс. тонн гороха.

Товарооборот Пензы с Узбекистаном за пять лет увеличился более чем в 1,5 раза.

Волгоградская область получит 33 млн руб. на развитие регионального центра поддержки экспорта. Финансирование поможет местным предприятиям активнее выходить на зарубежные рынки.

В Волгоградской области впервые за три года началось снижение цен. В августе годовая инфляция в регионе составила 7,66%, что на 0,58% ниже среднего показателя по России.

В Саратовской области собрали 4,5 млн тонн зерна. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что это лучший результат в Приволжском федеральном округе.

Банк ПСБ продает в Саратове сквер за 14 млн руб. под строительство торгово-производственного комплекса.

Президент Владимир Путин заявил, что решение о возвращении Волгограду названия «Сталинград» должно приниматься на местном уровне.

Двое бизнесменов из Волгограда попали под следствие за мошенничество на 600 млн руб. В 2022 году фигуранты согласовали совместные действия и организовали схему хищения бюджетных средств — субсидий на реализацию проекта мелиорации сельскохозяйственных земель.

Саратовцы задолжали за «коммуналку» около 13 млрд руб.

Финансовые вложения в иранский завод моющих средств под Астраханью выросли вдвое. Структура иранского холдинга Golrang Industrial Group, ООО «Роза», инвестировала в свой проект по созданию производства средств бытовой химии различного назначения в Наримановском районе свыше 1,2 млрд руб.

На переселение пензенцев из аварийного жилья хотят выделить 23,6 млн руб.

Первый кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом (КУИ) Светлане Чеконовой. В декабре 2024 года ее осудили по делу о ларьках. По статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК РФ) ее приговорили к штрафу 75 тыс. руб. и двухлетнему запрету на работу в органах местного самоуправления (МСУ).

В Саратовской области детям запретят находиться в специализированных магазинах, где продают никотиновую продукцию, кальяны и устройства для их потребления. Депутат Евгений Ковалев («ЕР»), который выступил одним из инициаторов законопроекта, напомнил, что главная цель — сохранить здоровье детей.

В Астраханской области ООО «Томарина» запустило вторую производственную линию завода по томатной пасте в Красноярском округе. В проект уже вложено 7,6 млрд руб., создано 400 рабочих мест, а в будущем их число может вырасти до 1 тыс.

В Саратове выяснят, кто продавал билеты на несуществующую вечеринку Даши Корейки. Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных заявил о мошеннической схеме. Господин Пьяных рассказал, что владелец ночного клуба опроверг продажу билетов на вечеринку скандального блогера.

Глав местных администраций не будут наказывать за ошибки в декларациях о доходах. Законопроект, который внес губернатор, рассмотрели в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Саратове коммунист предложил закрыть фонд развития промышленности. С 2020 года, когда в Саратове создали фонд развития промышленности, организация выдала предприятиям региона займы на 911,7 млн руб. В процессе реализации проектов произведено и реализовано продукции на сумму более 12 млрд руб. Депутат Владимир Есипов (КПРФ) заявил, что даже «от наркотиков нет такой прибыли», и потребовал подтвердить доход.

В Пензенскую гордуму по итогам выборов попал участник СВО Даниил Кошлаков.

Застройщик «Рент-Сервис» из Волгограда оштрафован за отсутствие информпрозрачности.

Астраханский завод «Гекса-Лотос», входящий в особую экономическую зону «Лотос», планирует увеличить производительность на 25% к 2027 году, достигнув 10 млн кв. м геосинтетических материалов.

В Пензе хотят снести здания вблизи цирка на ул. Гладкова.

Саратовский губернатор освободил от должности министра внутренней политики и общественных отношений Наталью Трошину.

В Саратове осудят шестерых человек за мошенничество при отлове собак на 13,5 млн руб.

Нина Шевченко