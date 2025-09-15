Спикера поместили в облдуму

В Саратовской области прошли довыборы в областную думу и в местные советы районов. Распределили 12 мандатов. Единороссы забрали 11, один мандат достался представителю ЛДПР. На голосовании произошла потасовка на избирательном участке в Заводском районе, но председатель избиркома не нашла существенных нарушений. Среди новых депутатов облдумы — глава района, председатель гордумы Саратова и участник СВО. Политолог назвал трендом участие ветеранов в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-таможенник Сергей Овсянников был спикером гордумы Саратова с марта 2023 года

Фото: Владимир Барсуков Экс-таможенник Сергей Овсянников был спикером гордумы Саратова с марта 2023 года

Фото: Владимир Барсуков

В Саратовской области прошли довыборы в областное заксобрание и в органы местного самоуправления семи районов. Голосование шло с 12 по 14 сентября. Явка составила 22,95% от всех избирателей. Об этом на заседании региональной избирательной комиссии (ИКСО) сказала председатель Ирина Романова. Она сообщила, что довыборы состоялись.

Всего открыли 158 избирательных участков. В областную думу седьмого созыва выдвинули 14 кандидатов: пятеро шли по Заводскому одномандатному округу № 4, пятеро — по Ленинскому округу № 9, и четверо по одномандатному округу № 25.

Ирина Романова сообщила, что за голосованием следили 938 наблюдателей. За три дня выборов поступило шесть жалоб, но все их отклонили. «Голосование прошло в штатном режиме без существенных нарушений и замечаний»,— рассказала госпожа Романова.

При этом на избирательном участке № 131 в Заводском районе Саратова произошла потасовка. Ее устроили председатель участковой избирательной комиссии Анастасия Морозова и член избирательной комиссии от КПРФ Михаил Качалин. По данным ИКСО, коммунист мешал открытию избирательного участка и не давал опечатать ящик для голосования. Председатель УИК попыталась остановить его, но «Качалин набросился на нее, ударил и повалил с ног». Женщине потребовалась медицинская помощь. В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что проводят проверку.

Вакантные места в областной думе освободились после того, как три депутата перешли на муниципальную службу. Округ № 4 по Заводскому району до августа 2024 года представлял Михаил Исаев, который теперь глава Саратова; округ № 9 до марта 2025 года — Александр Бурмак, который теперь глава Кировского района; округ № 25 остался без депутата в октябре 2024 года после того, как Ивана Бабошкина назначили главой Заводского района, но он вскоре ушел с этого поста.

По округу № 4 голосовали за Егора Лесного (ЛДПР), Дмитрия Лыгина («Единая Россия»), Сергея Подсевалова (КПРФ), Ангелину Ревину («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и самовыдвиженца Алексея Силкина. По 9-му округу выдвинулись Андрей Баженов (КПРФ), Армен Ктоян (СРЗП), Екатерина Мельникова (ЛДПР), Сергей Овсянников («Единая Россия») и самовыдвиженец Артем Царев. По 25-му округу, куда входят Озинский, Ершовский и Дергачевский районы, за мандат боролись Антонина Галяшкина («Единая Россия»), Ольга Калугина (КПРФ), Дмитрия Лялина (ЛДПР) и самовыдвиженец Наталья Сапожникова.

Мандаты депутатов областной думы в итоге получили трое единороссов. Это Дмитрий Лыгин (4 901 голос, 58,9%), Сергей Овсянников (4 674 голоса, 56,48%) и Антонина Галяшкина (12 630 голосов, 54,4%). Всего из 12 победителей на своих округах и в муниципальных образованиях (МО) 11 представляют «Единую Россию», один мандат — на допвыборах депутата МО город Ртищево — получил либерал-демократ Александр Матыцин.

Новые депутаты в основном уже работали во власти. Сергею Овсянникову 67 лет. До последнего времени он был председателем городской думы Саратова, а с 2008 по 2022 годы работал начальником Саратовской таможни. В 2007-2008 годах был депутатом Госдумы, в 2005-2006-м — министром по работе с органами местного самоуправления в правительстве Саратовской области. Также он был депутатом Энгельсского района, работал в администрации. Он кандидат юридических наук, председатель областного совета ветеранов.

Ему принадлежит земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, дом 229 кв. м, квартира 62 кв. м, гараж 60 кв. м, а также автомобили «Москвич» 1964 года, ЗАЗ 1988 года, Peugeot 2020 года и Kia 2023 года, прицеп. Из сведений об имуществе следует, что общая сумма его доходов за 2024 год составила 17,1 млн руб., остаток на банковских счетах — около 20 млн руб.

«В своей деятельности буду руководствоваться принципами открытости, прозрачности и законности. Искренне признателен каждому голосовавшему за меня человеку. Вместе мы сделаем наш регион лучше, комфортнее и перспективнее!»,— цитирует господина Овсянникова пресс-служба реготделения Единой России.

Антонина Галяшкина возглавляет Озинский район с 2006 года. По образованию она ученый агроном, а также политолог, преподаватель социально-политических дисциплин. В 1980 году после института в Казахстане стала агрономом в колхозе, потом была бригадиром тракторной бригады. Политическую карьеру начала в 1985 году в райкоме коммунистической партии Казахстана, а в 1992 году стала главой Зеленовского района Уральской области (теперь это Западно-Казахстанская область). Потом работала директором совхоза, главным специалистом комитета по госимуществу. В Озинском районе Антонина Галяшкина в 1993 году получила должность главного агронома и директора предприятия «Озерское», а с 1998 года работала директором центра соцобслуживания населения, пока в 2006 году ее не назначили главой района.

Общая сумма доходов Галяшкиной за 2024 год — 2,9 млн руб. В собственности у нее 40 гектаров земли, остаток на банковских счетах — 940 тыс. руб.

Ветеран СВО 43-летний Дмитрий Лыгин, как указано на сайте избиркома, работает социальным координатором в областном филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Также он председатель общественной организации «Союз Отцов» в Саратове и области. За 2024 год он заработал 1,1 млн руб., в собственности у Лыгина квартира площадью 63 кв. м.

Политолог Всеволод Колобродов отметил, что ярких кандидатов на этих довыборах не было. Он сказал, что к довыборам обычно относятся менее серьезно, потому что маленьким партиям тяжело тратить бюджет на полноценную избирательную кампанию.

«Отмечу, что на муниципальном уровне баллотируются все больше участников спецоперации — это своеобразный тренд. Думаю, в следующем году мы увидим аналогичную тенденцию и в Государственной думе»,— прокомментировал Всеволод Колобродов.

Ольга Симонова