«Жириновский» отправится в круиз с задержкой

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» (первоначально — «Петр Великий»), спустя почти 10 лет после закладки на астраханском заводе «Лотос», будет достроен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Перегон судна из Астраханской области запланирован на октябрь, а ввод в эксплуатацию — на 2026 год. Стоимость проекта для Московского речного пароходства, изначально оценивавшаяся в 2,5 млрд руб., выросла до 4,2 млрд, а текущая готовность судна составляет 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально «Владимир Жириновский» должен был стать «Петром Великим»

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD будет достроен на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Перегон судна из Астрахани в Санкт-Петербург запланирован на октябрь этого года, сообщили источники ИАА «ПортНьюс».

Строительство судна началось 15 августа 2016 года на заводе «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области в кооперации с нижегородским объединением «Красное Сормово». Президент России Владимир Путин дал старт работам по видеосвязи. Лайнер строится по заказу Московского речного пароходства, а его оператором станет компания «Мостурфлот». Событие стало историческим для региона, так как за последние 60 лет в России не строили корабли «премиум-класса», а в современной истории страны это первый случай.

Согласно проекту, четырехпалубное судно длиной 141 м и шириной 16,82 м сможет разместить 310 пассажиров и 90 членов экипажа. Каюты стандартного и «люксового» класса будут оснащены двуспальными кроватями, санузлами, кондиционерами, телевизорами и интернетом. Также на борту будут балконы, террасы, рестораны, бассейн, джакузи, spa-салон и тренажерный зал. Судно будет использоваться для речных перевозок и выходить в Каспийское море, заходя в порты прикаспийских государств. Также планируется, что корабль будет ходить по Черному, Азовскому, Средиземному и Красному морям. Стоимость строительства лайнера в 2016 году оценивалась в 2,5 млрд руб. Предполагалось, что судно будет готово к эксплуатации в 2019 году.

В декабре 2017 года круизный лайнер получил имя «Петр Великий».

В сентябре 2018 года стало известно, что лайнер сдать в срок не удастся. Проблемы возникли, якобы, из-за несоответствия длины стапеля и судна, что вызвало обсуждение возможного перемещения лайнера на верфь «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Однако глава ОСК Алексей Рахманов опроверг эти слухи, заявив, что задержка связана с изменениями в проекте по желанию заказчика. Ранее руководство завода «Лотос» объясняло отставание от графика недобросовестными поставщиками, но господин Рахманов уточнил, что это вызвано корректировками проекта. Он сообщил, что испытания судна начнутся к середине 2019 года, и оно будет полностью готово к навигации 2020 года.

В мае 2019 года достройка теплохода продолжилась уже на воде. Однако сроки завершения строительства снова перенесли — на 2021 год. Тогда стоимость судна выросла до 4,2 млрд руб.

На тот момент техническая готовность лайнера составляла 75%.

Впоследствии строительство «Петра Великого» обещали завершить в 2022 году, а затем — в 2023-м из-за санкций, которые негативно повлияли на судостроительную отрасль в регионе, сообщал тогда министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

В августе 2023 года лайнер переместили с завода «Лотос» на площадку Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО) для дальнейшей достройки и испытаний. А в декабре того же года стало известно, что судно выйдет на воду в декабре 2024 года уже под именем «Владимир Жириновский». Название лайнера было изменено по инициативе ЛДПР на заседании в Госдуме РФ.

Спустя девять лет строительство лайнера так и не завершено. В июле прошлого года сроки сдачи перенесли на ноябрь 2025-го. Теперь же руководство судостроительной корпорации решило перегнать судно на верфь в Санкт-Петербурге, чтобы закончить строительство там и ввести в эксплуатацию в 2026 году. Сейчас готовность лайнера «Владимир Жириновский» составляет 90%.

Нина Шевченко