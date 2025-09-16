Под Астраханью запустили новую производственную линию завода по томатной пасте

В Астраханской области ООО «Томарина» запустило вторую производственную линию завода по томатной пасте в Красноярском округе. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин на своем Telegram-канале. Проект агрокомплекса полного цикла оценивается в 8 млрд руб.

Новый завод перерабатывает более 4 тыс. тонн томатов в сутки и занимает 6 тыс. га полей и 10 тыс. кв. метров теплиц. В проект уже вложено 7,6 млрд руб., создано 400 рабочих мест, а в будущем их число может вырасти до 1 тыс.

Первая очередь завода с мощностью переработки 1,5 тыс. тонн томатов в сутки была введена в эксплуатацию в 2024 году. В 2025 году с запуском второй линии мощность увеличится до 3 тыс. тонн в сутки. Предприятие планирует перерабатывать 230 тыс. тонн томатов в год и производить около 28 тыс. тонн пасты. В прошлом году компания собрала 62 тыс. тонн томатов и произвела 10,2 тыс. тонн готовой продукции.

ООО «Томарина» зарегистрирована в июле 2023 года в селе Красный Яр Астраханской области. Компания специализируется на выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Фирмой руководит Игорь Закриевский, а учреждает ее петербургское АО «Арманик Капитал». За прошлый год «Томарина» заработала 185 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб. Стоимость активов — 194 млн руб. В отношении компании было возбуждено пять арбитражных дел на сумму 39 млн руб. Одно частично проиграно, еще четыре — рассматриваются. В отрасли «Томарина» занимает второе место по региону, уступая ООО «АПК Астраханский» с оборотом 4,89 млрд руб.

