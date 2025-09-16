В Астрахани подвели итоги выборов в гордуму восьмого созыва, где «Единая Россия» увеличила свое представительство до 28 мандатов из 36. Оппозиционные партии — «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и впервые прошедшие «Новые люди» — удвоили свое представительство, но получили лишь по два мандата каждая. Эксперты полагают, что их влияние будет минимальным, а доминирование «Единой России» сохранится. В новый состав думы также вошли участники специальной военной операции.

В Астрахани завершились трехдневные выборы депутатов в восьмой созыв городской думы. Всего за 36 мандатов боролись 150 кандидатов от пяти партий. Явка избирателей, по предварительным данным, с 12 по 14 сентября составила 20,81%. Окончательные итоги на ГАС «Выборы» пока не объявлены. Тем не менее, по уже имеющимся сведениям известно, что партийный состав городского парламента изменился на 50%.

Думу покинули 15 депутатов. Среди тех, кто не стал баллотироваться на выборах, — Илья Житерев, Анвар Сатубалдиев, Халит Аитов, Василий Григорьев, Диляра Галиева и Фархад Туктаров. Также в списке — Виктор Тарасенко, Владимир Лимонов, Василий Ворох, Игорь Шабалин, Михаил Зоткин, Рубин Каримов, Камила Смирнова, Равиль Янборисов и Анна Лаптева.

По итогам прошедших выборов в городскую думу «Единая Россия» получила 28 мандатов. Пять лет назад их было 22, но посредством довыборов количество депутатов от партии увеличилось до 32. В новом составе думы 15 действующих депутатов от ЕР сохранили свои места. Среди переизбранных — директор филармонии Валентина Чернякова, которая победила в округе № 1, и ведущий специалист Медслужбы при администрации ООО «Газпром добыча Астрахань» Александр Белов, одержавший победу в округе № 2. Также в думу вновь вошли генеральный директор ООО «Консенсус+» Юсуп Магомедов (округ № 3), инженер ООО «Аппарель» Сергей Кудрявцев (округ № 5) и заместитель директора ООО «УК „Ультима“» Александр Тихонов (округ № 6).

Среди других переизбранных депутатов — безработный Тимур Горбунов (округ № 7), индивидуальный предприниматель Артур Бабаев (округ № 9), генеральный директор ООО «Звездный» Артур Витковский (округ № 19), коммерческий директор ООО «Артемий» Виктор Репин (округ № 24) и вице-спикер гордумы Александр Календр (округ № 25). Последний, по словам собеседников «Ъ — Средняя Волга», с большой вероятностью станет председателем горпарламента.

Среди «единороссов» депутатские кресла займут и новые лица. Так, лидерские позиции на выборах заняли: индивидуальный предприниматель Даниял Абдрахманов (округ № 4), юрист рыболовецкой артели «Радуга» Ильгиз Досаев (округ № 11), учредитель ООО «ГК „Аксиома“» Андрей Черничкин (округ № 12).

Помимо группы компаний «Аксиома», господин Черничкин также владеет девятью юрлицами, входящими в ГК. Две из них зарегистрированы в других регионах: Санкт-Петербурге и Калмыкии. Также он учредил ООО «Технология», которое специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием; ООО «Экстракшн», занимающееся разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина; ООО «Спутник-строй», выполняющее деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика; ООО Сервисная компания «Формула». По итогам 2024 года общая прибыль указанных организаций составила 11 млн руб. при обороте 161 млн руб. Суммарно Андрею Черничкину принадлежит 360,65 тыс. руб. доли в уставных капиталах обществ. В прошлом предприниматель также владел ООО «Нео-Строй» и ООО «Альянс-Строй».

Застройщик «Аксиома» сдал в эксплуатацию в Астрахани три жилых комплекса: десятиэтажный дом на ул. Чехова, 96; дом на ул. Космонавта Комарова, 59б; дом на ул. Яблочкова, 24а. В настоящее время компания реализует еще шесть проектов в Астрахани: ЖК «Аксиома. Вдохновение» на ул. Боевой, 50а; ЖК «Аксиома. Свобода» на ул. Августовской, 70; ЖК «Аксиома на Острове» на ул. Капитана Краснова, 23; дома на ул. Тихореченской, 76 и ул. Минусинской, 8г. Объекты планируют сдать в период с четвертого квартала 2025 года по конец 2027-го. Также застройщик возводит ЖК «Аксиома. Возрождение» в Кировске Ленобласти на ул. Красных сосен, 6. Дом будет достроен в первой половине 2028 года.

В состав гордумы от «Единой России» также войдут заместитель главврача Александро-Мариинской клинической больницы и руководитель областного перинатального центра Вера Скрипкина (округ № 14), участник СВО Михаил Заплавнов (округ № 15).

Господин Заплавнов, один из основателей казачьего отряда «Сармат» и заместитель атамана Астраханского казачьего общества, отправился добровольцем на фронт в октябре 2022 года. Он служил в казачьем батальоне «Терек». В апреле 2023 года Михаила Заплавнова наградили медалью «За отвагу» за проявленные доблесть и мужество. После завершения службы он вернулся в Астрахань. Сейчас занимает должность заместителя руководителя астраханского филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам, а также с августа прошлого года является гендиректором ООО «Волготехмонтаж», зарегистрированного в селе Черный Яр. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность сотрудников за 2024 год составила 88 человек. Среднемесячная зарплата — 54,6 тыс. руб. Прибыль компании за тот период снизилась на 51% — до 290 тыс. руб. при обороте 99 млн руб. Стоимость активов — 4,7 млн руб.

Кроме того, в новом составе депутатского корпуса представлены первый заместитель гендиректора ООО «Рыбоводная компания „Акватрейд“» Алексей Сиротин, который будет представлять округ № 17. От округа № 21 избран директор средней школы № 33 Алексей Зубков, а от округа № 22 — директор центра спортивной подготовки «Звездный» Игорь Феоктистов. Максим Карташов, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Волжского государственного университета водного транспорта, станет депутатом от округа № 23. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Максим Патлах будет представлять округ № 29. В состав также вошли заместитель директора ООО «Астраханская рыботорговая компания» Павел Артамонов от округа № 33 и индивидуальный предприниматель Анастасия Бубнова от округа № 35.

Госпожа Бубнова в 2008 году окончила Астраханский государственный технический университет (АГТУ) по специальности «юриспруденция», в 2011-м получила диплом магистра по менеджменту в АГУ. Зарегистрировала ИП в ноябре 2023 года для предоставления услуг в области права, бухучета, проведения финансового аудита и налогового консультирования. Входит в состав экспертного совета комитета по законотворческой деятельности думы Астраханской области, является заместителем директора по правовым вопросам ООО «Ладья», которое работает в сфере пассажирских перевозок. Также Анастасия Бубнова входит в общественный совет партпроекта ЕР «Крепкая семья». 15 лет состоит в браке, растит двух детей.

В седьмом созыве депутатов от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ было по одному в гордуме, в восьмом их количество удвоилось. Действующая депутат Мария Лиджиева от «справедливороссов» сохранила свое место в новом составе. Она будет представлять округ № 18. Также партией был выдвинут гендиректор ООО «Элтонстрой» Александр Еременко. Он лидировал на голосовании и будет курировать округ № 13.

Господин Еременко руководит строительной компанией «Элтонстрой» с октября 2021 года. Компания зарегистрирована в Астрахани в январе 2008 года и принадлежит предпринимателю Станиславу Ульянову, который учреждает еще две стройфирмы: ООО СЗ «Инвестстрой» и ООО «Асс-Тайфун». Ранее Александр Еременко также числился учредителем юрлица (2015-2019, 2021-2025 гг.). За 2024 год «Элтонстрой» заработал 21 млн руб. при обороте 810 млн руб. Стоимость активов — 89 млн руб. Компания участвовала в 41 госзакупке и выиграла 39 контрактов на общую сумму 9,6 млн руб. С участием юрлица в арбитражном суде было 184 дела на сумму 480 млн руб., сейчас рассматриваются 23 дела. Александр Еременко управляет еще одной строительной компанией ООО СЗ «Элтонинвест» с оборотом в 16 млн руб. и убытками в 44 млн руб. по итогам прошлого года. Там же ему принадлежит 100% уставного капитала.

В новый состав парламента вновь войдет Гурам Шишниашвили от ЛДПР. Директор ООО «Авто-Холдинг» будет ответственен за округ № 20. Вторым кандидатом в парламент стал помощник депутата облдумы 26-летний Николай Шевелев. Он набрал большинство голосов по округу № 34.

Николай Шевелев был контрактным военнослужащим с 2018-го по 2023 год. Служил в городе Буйнакск Республики Дагестан. С июня 2021 года по февраль 2022-го находился в командировке на боевой задаче в Сирии. Награжден медалью МО РФ «Участнику военной операции в Сирии». В феврале 2022 года отправился на СВО на Запорожское направление. Из-за ранения был негоден к дальнейшей военной службе. За свою службу был награжден орденом «Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени», получил статус ветерана боевых действий. Поступил в Астраханский государственный политехнический колледж на специальность «Юриспруденция». С октября 2024 года занимает должность руководителя Молодежного отделения ЛДПР в Астраханской области.

От КПРФ в восьмом созыве будут только новые лица. По округу № 10 победу одержал слесарь шестого разряда астраханского филиала ООО «Газпромтранс» Сабир Дусабалиев. В партии он занимает должность первого секретаря Ленинского района. Вторым кандидатом в депутаты, занявшим лидерскую позицию на выборах, стал пенсионер Игорь Гурбо.

Впервые в городской думе появятся депутаты от «Новых людей». Так, округ № 8 будет представлять Александр Латунов. Он с апреля этого года работает на посту гендиректора ООО «Торговый дом „А-Икра“».

ТД «А-Икра» учреждено в Астрахани на ул. Фиолетова, 8 в декабре 2015 года. Предприятие занимается пресноводным рыбоводством. Уставный капитал принадлежит Ярославу Викторову, который также владеет ООО «АФТ», занимающимся оптовой торговлей зерном. Финансовая динамика ТД «А-Икра» положительная: за 2024 год фирма заработала 49 млн руб. при обороте 251 млн руб. Стоимость активов — 188 млн руб. Торговый дом занимает третье место в регионе по выручке в отрасли «Рыбоводство» и 44-е по России.

Еще одним депутатом в гордуму от «Новых людей» стал Виталий Бахилин. Он одержал первенство по округу № 27. Господину Бахилину принадлежит ООО «Фрегат». Фирма зарегистрирована в мае 2017 года в Астрахани и работает в сфере техобслуживания и авторемонта. За последние три года юрлицо не имеет выручки и дохода. Стоимость активов — 10 тыс. руб. Дебиторская и кредиторская задолженности также отсутствуют. В октябре 2020 года компания получила лицензию на розничную торговлю алкоголем, разрешение действовало до октября 2021 года. Иного бизнеса Виталий Бахилин не имеет.

Половина членов представительного органа была заменена, что свидетельствует о попытке власти адаптироваться к росту протестных настроений, считает директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко. «Безусловно, итоги выборов 13-14 сентября показали, что астраханская политическая модель переживает перегрузку, вызванную в том числе ростом протестных настроений, и пытается оптимизироваться за счет новых имен и лиц при сохранении доминирующего партийного бренда ЕР. Это не гарантирует успеха архитекторам такой модели перезагрузки, но попытку зачесть уже можно. Итоги голосования показывают, что ЕР и внутриполитическому блоку обладминистрации в целом удалось перехватить инициативу и обвалить планы городских активистов по созданию альтернативы доминированию партии власти»,— пояснил эксперт.

Господин Серенко отметил, что результаты выборов подтвердили ожидания: шансы новой оппозиции, поддерживаемой местными предпринимателями, были невелики. По итогу «Единая Россия» обеспечила себе необходимое преимущество, хотя представителям других партий, включая «Новых людей», удалось войти в городской парламент. «В Астраханской гордуме сохранится доминирование ЕР. Остальные партийные представители будут в основном играть роль демократических декораций. Их влияние в городском парламенте, скорее всего, окажется минимальным. Если представители альтернативных партий не захотят с этим смириться, им придется искать поддержки за стенами городской думы, среди городских активистов, каких-то оппозиционных групп. Но не факт, что, став депутатами от альтернативных партий, новые члены городского собрания захотят всерьез такого рода вещами заниматься»,— поделился мнением политолог.

«Власти в центре и на местах только ищут механизмы выстраивания конструктивных отношений с корпорацией СВО-ветеранов. Это очень серьезная, активная и довольно многочисленная социальная группа, если брать также членов семей, друзей, близких родственников участников СВО. С ними нельзя не считаться»,— резюмировал господин Серенко.

Нина Шевченко