Товарооборот Пензы с Узбекистаном за пять лет увеличился более чем в 1,5 раза

Внешнеторговый оборот Пензенской области с Узбекистаном за последние пять лет увеличился более чем в полтора раза. Об этом сообщили в правительстве региона.

Экспорт из Пензенской области в Узбекистан вырос почти на 8%. В 2024 году Узбекистан занял четвертое место среди стран-партнеров по объему экспорта из региона.

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Пензенской областью и Узбекистаном превысил 530 млн руб.

Нина Шевченко