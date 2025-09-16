ООО «СЗ Рент-Сервис» из Волгограда оштрафовано за отсутствие информпрозрачности

Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области по инициативе прокуратуры оштрафовала ООО «СЗ Рент-Сервис» на 10 тыс. руб. за отсутствие информационной прозрачности своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов прокуратура Советского района Волгограда обнаружила при проверке сайта Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) 18 фактов нарушения ООО «СЗ Рент-Сервис» сроков внесения изменений в проектные декларации. Там не было информации о финансовом результате этого года, кредиторской и дебиторской задолженности.

По итогам проверки в отношении должностного лица организации-застройщика возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ со штрафом в 10 тыс. руб. Сейчас информация о деятельности ООО «СЗ Рент-Сервис» размещена в ЕИСЖС в полном объеме.

Павел Фролов