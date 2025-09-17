Конкурс из машины
«Пензхиммаш» признали банкротом, открыто конкурсное производство
ОАО «Пензхиммаш» признали несостоятельным по заявлению 27 сотрудников, суд объявил конкурсное производство. Несмотря на то, что обеспечительные меры не вводились, два банковских счета компании уже арестованы из-за долга в 15 млн руб. — накануне один из «соседей» должника по территории завода получил исполнительный лист с требованием к «Пензхиммашу» в 10 млн руб. Введение конкурса поддержал надзор, в ближайшее время число кредиторов вырастет.
Фото: http:cerebroom.ru
Арбитражный суд (АС) Пензенской области удовлетворил заявление 27 работников ОАО «Пензхиммаш» о банкротстве предприятия из-за долга по зарплатам более 2 млн руб. 16 сентября судья Инна Фролова ввела конкурсное производство. Мотивировочную часть решения пока не опубликовали.
«Пензхиммаш» основан в 1952 году. Завод специализировался на производстве оборудования для нефтегазовой, химической и коксохимической промышленности, включая теплообменные аппараты, промышленные холодильники и системы очистки газов. Предприятие имело лицензии на работу с ядерными установками, подземными водами и источниками ионизирующего излучения — завод был стратегически важен. В 1961 году завод получил орден Ленина за вклад в космическую отрасль. В 1992 году предприятие реорганизовали в ОАО «Пензенский завод химического машиностроения». В 1997 году из состава акционерного общества выделили ОАО «Пензхиммаш+». В 2000 году ОАО «Пензхиммаш» вошло в состав научно-производственной компании «Кедр-89».
Выручка «Пензхиммаша» в 2024 году составила 162,5 млн руб., что на 65% меньше, чем в 2023 году. Убыток достиг 64,7 млн руб. По данным Rusprofile, баланс компании отрицательный — минус 3,3 млрд руб. с учетом производственных корпусов площадью более 100 тыс. кв. м. Налоговая задолженность превысила 9,5 млн руб. В 2024 году штат сократили с более чем тысячи человек до 116.
Руководство предприятия неоднократно менялось. С 2023 года исполняющим обязанности генерального директора был Валерий Беляев, который также руководит АО «ТехГазСервис» — дочерней структурой ОАО «Пензхиммаш». В прошлом году «ТехГазСервис» получил прибыль в 1,4 млн руб. при выручке в 140 млн.
Это не первая попытка банкротства завода. В 2017 году НПК «Кедр-89» подал в отношении предприятия заявление о несостоятельности, которое приостановили благодаря мировому соглашению с кредиторами в 2022 году. Документ предусматривал начало выплат долгов с третьего квартала 2025 года, но «Пензхиммаш» не смог выполнить обязательства.
Летом 2025 года работники начали писать в соцсетях о задержках зарплаты. Проверка региональной прокуратуры показала, что штат не укомплектован, в частности, не было главного бухгалтера и гендиректора. Наблюдательному совету завода внесли представление, после чего предприятие возглавил Валерий Беляев.
В августе 2025 года суд принял к производству заявление работников и через месяц признал завод банкротом. Кандидатом в арбитражные управляющие стал Владимир Виноградов из краснодарской организации «Единство».
На территории завода зарегистрировано несколько юридических лиц. ОАО «Пензхиммаш+» (убытки порядка 14 млн руб.) занимается производством резервуаров. Список акционеров, как и у ОАО «Пензхиммаш», ведет московское АО «Реестр». ООО «Пензхиммаш» основан в 2017 году, юрлицом владеет бизнесмен Константин Баклашов. Компания занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. В 2024 году ее убыток составил почти 900 тыс. руб. при выручке в 108 млн. руб. Штат сократили до двух человек. Управляет юридическим лицом АО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» (АО «ПКПЗ»). С августа 2022 года АО «ПКПЗ» — управляющая организация АО «Газмаш», единственным учредителем которого является Константин Баклашов. АО «Агроцентр» также принадлежит Константину Баклашову и зарегистрировано на Титова, 5.
Летом 2025 года суд удовлетворил иск АО «Агроцентр» к ОАО «Пензхиммаш». Истец требовал взыскать аванс и неустойку общей суммой 10,5 млн руб. Ответчик должен был изготовить металлоконструкции для ангаров в селах Пензенской области стоимостью 7,3 млн руб. Срок поставки — конец сентября 2024 года.
Заказчик заплатил аванс в размере 10 млн руб., но подрядчик не выполнил обязательства, сославшись на отсутствие финансовой возможности. Суд установил нарушение условий договора — его расторгли. 15 сентября истец получил исполнительный лист, и вскоре счета завода арестовали из-за долга, выросшего до 17 млн руб.
К делу о банкротстве «Пензхиммаша» в качестве иного лица участвовала прокуратура Пензенской области, поддержавшая введение конкурсного производства. По данным «Ъ — Средняя Волга», в ближайшее время свои требования в реестр кредиторов попытается включить налоговая инспекция.