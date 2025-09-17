Конкурс из машины

ОАО «Пензхиммаш» признали несостоятельным по заявлению 27 сотрудников, суд объявил конкурсное производство. Несмотря на то, что обеспечительные меры не вводились, два банковских счета компании уже арестованы из-за долга в 15 млн руб. — накануне один из «соседей» должника по территории завода получил исполнительный лист с требованием к «Пензхиммашу» в 10 млн руб. Введение конкурса поддержал надзор, в ближайшее время число кредиторов вырастет.

Арбитражный суд (АС) Пензенской области удовлетворил заявление 27 работников ОАО «Пензхиммаш» о банкротстве предприятия из-за долга по зарплатам более 2 млн руб. 16 сентября судья Инна Фролова ввела конкурсное производство. Мотивировочную часть решения пока не опубликовали.

«Пензхиммаш» основан в 1952 году. Завод специализировался на производстве оборудования для нефтегазовой, химической и коксохимической промышленности, включая теплообменные аппараты, промышленные холодильники и системы очистки газов. Предприятие имело лицензии на работу с ядерными установками, подземными водами и источниками ионизирующего излучения — завод был стратегически важен. В 1961 году завод получил орден Ленина за вклад в космическую отрасль. В 1992 году предприятие реорганизовали в ОАО «Пензенский завод химического машиностроения». В 1997 году из состава акционерного общества выделили ОАО «Пензхиммаш+». В 2000 году ОАО «Пензхиммаш» вошло в состав научно-производственной компании «Кедр-89».

Выручка «Пензхиммаша» в 2024 году составила 162,5 млн руб., что на 65% меньше, чем в 2023 году. Убыток достиг 64,7 млн руб. По данным Rusprofile, баланс компании отрицательный — минус 3,3 млрд руб. с учетом производственных корпусов площадью более 100 тыс. кв. м. Налоговая задолженность превысила 9,5 млн руб. В 2024 году штат сократили с более чем тысячи человек до 116.

Руководство предприятия неоднократно менялось. С 2023 года исполняющим обязанности генерального директора был Валерий Беляев, который также руководит АО «ТехГазСервис» — дочерней структурой ОАО «Пензхиммаш». В прошлом году «ТехГазСервис» получил прибыль в 1,4 млн руб. при выручке в 140 млн.

Это не первая попытка банкротства завода. В 2017 году НПК «Кедр-89» подал в отношении предприятия заявление о несостоятельности, которое приостановили благодаря мировому соглашению с кредиторами в 2022 году. Документ предусматривал начало выплат долгов с третьего квартала 2025 года, но «Пензхиммаш» не смог выполнить обязательства.

Летом 2025 года работники начали писать в соцсетях о задержках зарплаты. Проверка региональной прокуратуры показала, что штат не укомплектован, в частности, не было главного бухгалтера и гендиректора. Наблюдательному совету завода внесли представление, после чего предприятие возглавил Валерий Беляев.

В августе 2025 года суд принял к производству заявление работников и через месяц признал завод банкротом. Кандидатом в арбитражные управляющие стал Владимир Виноградов из краснодарской организации «Единство».

На территории завода зарегистрировано несколько юридических лиц. ОАО «Пензхиммаш+» (убытки порядка 14 млн руб.) занимается производством резервуаров. Список акционеров, как и у ОАО «Пензхиммаш», ведет московское АО «Реестр». ООО «Пензхиммаш» основан в 2017 году, юрлицом владеет бизнесмен Константин Баклашов. Компания занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. В 2024 году ее убыток составил почти 900 тыс. руб. при выручке в 108 млн. руб. Штат сократили до двух человек. Управляет юридическим лицом АО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» (АО «ПКПЗ»). С августа 2022 года АО «ПКПЗ» — управляющая организация АО «Газмаш», единственным учредителем которого является Константин Баклашов. АО «Агроцентр» также принадлежит Константину Баклашову и зарегистрировано на Титова, 5.

Летом 2025 года суд удовлетворил иск АО «Агроцентр» к ОАО «Пензхиммаш». Истец требовал взыскать аванс и неустойку общей суммой 10,5 млн руб. Ответчик должен был изготовить металлоконструкции для ангаров в селах Пензенской области стоимостью 7,3 млн руб. Срок поставки — конец сентября 2024 года.

Заказчик заплатил аванс в размере 10 млн руб., но подрядчик не выполнил обязательства, сославшись на отсутствие финансовой возможности. Суд установил нарушение условий договора — его расторгли. 15 сентября истец получил исполнительный лист, и вскоре счета завода арестовали из-за долга, выросшего до 17 млн руб.

К делу о банкротстве «Пензхиммаша» в качестве иного лица участвовала прокуратура Пензенской области, поддержавшая введение конкурсного производства. По данным «Ъ — Средняя Волга», в ближайшее время свои требования в реестр кредиторов попытается включить налоговая инспекция.

Дарья Васенина