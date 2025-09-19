Коса на подводный камень

Правительство Саратовской области проиграло в суде Волжской природоохранной прокуратуре и «Академии рыболовного мастерства» (АРМ) Олега Комарова по делу об образовании заказника «Центральный». В АРМ заявляли, что, несмотря на действующее соглашение об охоте, не могут пользоваться своим угодьем из-за запрета. Суд постановил отменить все постановления о создании заказника в связи с нарушениями. В день, когда апелляционный суд оставил в силе решение, губернатор Роман Бусаргин отменил прежние постановления и подписал новое. «АРМ» намерена обжаловать и его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территорий заказника простирается в промежутке между Усть-Курдюмом и Марксом

Фото: Национальная система пространственных данных Территорий заказника простирается в промежутке между Усть-Курдюмом и Марксом

Фото: Национальная система пространственных данных

Правительство Саратовской области создало государственный природный зоологический заказник регионального значения «Центральный». Постановление губернатор Роман Бусаргин подписал 17 сентября. Произошло это в тот же день, когда Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Саратовского областного суда о признании незаконными прежних постановлений, связанных с созданием заказника.

Заказник «Центральный» создан в ноябре 2022 года и располагается в долине Волги на участках в Марксовском, Энгельсском и Воскресенском районах. Площадь территории — 34,8 тыс. гектаров. В этом месте в основное русло впадает множество рек, включая Терешку, Чардым, Малый и Большой Караманы, Березовку и Каюковку. Из-за многочисленных островов, заливов, воложек и притоков существенную часть территории занимают богатые рыбой и птицей мелководья. Губернатор в своем Telegram-канале сообщал, что в «Центральном» обитают пятнистые олени, норки, косули, кабаны, а также животные и птицы, занесенные в Красную книгу России и Саратовской области.

«В Саратовской области заказник образован впервые за 19 лет. Его главная задача — сохранить и приумножить ресурсы животного мира. Охота на охраняемой территории запрещена», — заявлял глава региона.

Также правительство создало ГКУ «Управление охотничьими заказниками», которое занимается охраной животного мира, проведением научных исследований и наблюдений, а также экологическим мониторингом. Директор — Александр Карнюшин.

В марте 2025 года в Саратовский областной суд поступил административный иск от Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и ООО «Академия рыболовного мастерства». Ответчиком выступало правительство Саратовской области, заинтересованными лицами — федеральное министерство природных ресурсов и экологии и региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Истцы требовали отменить постановление об образовании заказника, об утверждении его положения и поправки к нему. В мае 2025 года Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин провел рабочую встречу с Романом Бусаргиным; в Telegram-канале надзорного ведомства заказник «Центральный» был назван уникальным природным комплексом.

ООО «АРМ» создано в Саратове в 2001 году, выручка за 2024 год — нулевая. Генеральным директором и единственным учредителем является бывший депутат Саратовской городской думы Олег Комаров. В настоящее время он руководитель шести организаций и соучредитель десяти, среди них — ООО «Славянский рынок», ООО «Славянский город», ООО «Славянский рай», ООО «Славянский двор». До марта 2025 года Олег Комаров был председателем реготделения «Партии дела» в Саратовской области.

Фабула дела строилась на том, что «Академия рыболовного мастерства» в 2015 году заключила с комитетом охотхозяйства и минприроды охотхозяйственное соглашение на территории охотничьего угодья «Комарова грива» на 49 лет. При создании заказника в 2022 году территория угодья была включена в его границы; соответственно, там запретили охоту, кроме случаев регулирования численности животных и научно-исследовательской деятельности. Однако в 2022 и 2023 годах губернатор издавал постановления об установлении лимитов и квот на охоту по региону, в том числе учитывалась территория «Комаровой гривы».

Постановление об образовании заказника правительство не согласовывало с Минприроды РФ, и принятый документ в итоге отличается от своего проекта, настаивали истцы. Представитель федерального министерства в суде сообщил, что к ним действительно поступал проект создания заказника; в ответ они направили письмо, что могут согласовать его, но при условии включения туда перечня видов разрешенного использования земельных участков. В дальнейшем проекты к ним не поступали.

Судья Саратовского областного суда Екатерина Бугаева постановила отменить все три постановления, так как была «существенно нарушена процедура их принятия, установленная федеральным законом». Впоследствии региональное правительство подало апелляционную жалобу в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, но решение судьей Дмитрием Калугиным 17 сентября оставлено без изменения. В тот же день Роман Бусаргин новым постановлением, по сути, заново создал заказник «Центральный», утвердил его границы и положение и отменил те самые спорные документы.

ООО «Академия рыболовного мастерства» будет также оспаривать новое постановление, сообщил «Ъ — Средняя Волга» гендиректор организации Олег Комаров.

«У нас есть трехстороннее подписанное соглашение на 49 лет, но получается, в этой ситуации оно не действует? Есть вопросы, которые требуют судебного разбирательства. Нужно понять, работает в Саратовской области Гражданский кодекс или нет»,— сказал господин Комаров.

Ольга Симонова