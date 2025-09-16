В Саратовской области детей перестанут пускать в кальянные

В Саратовской области детям запретят находиться в специализированных магазинах, где продают никотиновую продукцию, кальяны и устройства для их потребления. Соответствующее решение обсуждают в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Депутат Евгений Ковалев («ЕР»), который выступил одним из инициаторов законопроекта, напомнил, что главная цель — сохранить здоровье детей. Для этого несовершеннолетним запретят находиться в местах, которые предназначены для продажи никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для их потребления.

«Мы предлагаем расширить перечень мест, в которых на территории области не допускается нахождение детей»,— сказал господин Ковалев.

По его словам, такие определения в законе, как «никотиносодержащая продукция» и «устройства для потребления никотиносодержащей продукции», позволят охватить наиболее полный перечень опасных изделий.

Если кто-то нарушит этот запрет, то граждан оштрафуют на сумму от 500 до 1 тыс. руб., должностных лиц — от 6 до 10 тыс. руб., а юридических — от 15 до 20 тыс. руб.

Депутат пояснил, что закон уже действует, а сейчас в него добавляют положение, которое запрещает несовершеннолетним находиться в таких помещениях.

Отвечая на вопросы коллег, он заверил: «Этот закон „не для галочки“».

Чиновники из администрации вместе с другими ведомствами регулярно проводят рейды и составляют протоколы на специализированные магазины, которые продают товары несовершеннолетним. Теперь же они смогут следить, чтобы дети вообще не заходили в такие места.

На обычные магазины, где продают в том числе табачную продукцию, этот закон распространяться не будет. Только на специализированные.

Законопроект направили на оценку регулирующего воздействия.

Татьяна Смирнова