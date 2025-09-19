В Волгоградской области впервые за три года началось снижение цен

В августе 2025 года годовая инфляция в Волгоградской области составила 7,66%, что на 0,58% ниже среднего показателя по России. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Впервые за три года в регионе зафиксировано снижение цен. По данным Росстата, в августе 2025 года цены упали на 0,28% по сравнению с июлем.

Годовая инфляция в регионе снижается уже четвертый месяц подряд. Продукты питания и услуги дешевеют. Цены на непродовольственные товары растут умеренно, и их увеличение вдвое меньше общего роста цен в потребительской корзине.

Нина Шевченко