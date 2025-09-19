Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волгоградская область получит 33 млн руб. на развитие регионального ЦПЭ

Волгоградская область получит 33,25 млн руб. на развитие регионального центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт.

По данным пресс-службы областной администрации, финансирование поможет местным предприятиям активнее выходить на зарубежные рынки. В прошлом году 38 малых и средних предприятий региона заключили экспортные контракты на сумму 14,7 млн долларов США. Продукция волгоградских компаний была экспортирована в 29 стран.

Кроме того, более 400 предприятий региона получили различные виды поддержки от центра. Это поспособствовало расширению их деятельности и выходу на новые рынки.

Нина Шевченко