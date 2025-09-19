Волгоградская область получит 33 млн руб. на развитие регионального ЦПЭ

Волгоградская область получит 33,25 млн руб. на развитие регионального центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт.

По данным пресс-службы областной администрации, финансирование поможет местным предприятиям активнее выходить на зарубежные рынки. В прошлом году 38 малых и средних предприятий региона заключили экспортные контракты на сумму 14,7 млн долларов США. Продукция волгоградских компаний была экспортирована в 29 стран.

Кроме того, более 400 предприятий региона получили различные виды поддержки от центра. Это поспособствовало расширению их деятельности и выходу на новые рынки.

Нина Шевченко