Саратовцы задолжали за «коммуналку» около 13 млрд рублей

Жители Саратовской области и организации региона задолжали за энергоресурсы 12,9 млрд руб. Об этом в ходе заседания правительства области сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

По его словам, с начала этого года долги за потребленные ресурсы снизились на 13%. Как отметил прокурор региона Сергей Филипенко, в части задолженности за энергоресурсы Саратовская область находится «не на самом лучшем месте» в ПФО.

Так, за газ саратовцы задолжали 5,2 млрд руб, за отопление — 4,6 млрд руб. За электричество сформировался долг в размере порядка 3 млрд руб.

Павел Фролов