В Саратове выяснят, кто продавал билеты на несуществующую вечеринку Даши Корейки

Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных заявил о мошеннической схеме, связанной с мероприятием блогера Даши Корейки. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

Ранее в Саратове разгорелся скандал вокруг запланированной на 28 сентября в ночном клубе «База» вечеринки PRADA party блогера Даши Корейки (имя при рождении — Максим Матвеев). Стоимость билетов на мероприятие от 600 до 2,2 тыс. руб., а продаются они в открытом доступе.

Блогер Даша Корейка известна своими треш-стримами: ранее она и ее друзья во время таких трансляций показывали сцены разврата, употребляли алкоголь и рекламировали запрещенные вещества. В январе 2023 года в отношении стримера возбудили административное дело за пропаганду ЛГБТ по ст. 6.21 КоАП РФ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Изначально билеты на вечеринку заметил один из участников СВО, он и обратился к Дмитрию Пьяных с просьбой вмешаться, считая, что такие выступления недопустимы, пояснил депутат.

Парламентарий запросил проверку у правоохранительных органов, выразив мнение, что «такие личности не должны иметь фанатов». Он добавил, что подобные мероприятия могут негативно влиять на общественное мнение. Господин пьяных рассказал, что владелец ночного клуба опроверг продажу билетов на вечеринку скандального блогера. «Клуб „База“ не заключал с блогершей Корейкой никаких договоров и не давал никакого согласия на организацию и проведение какого-либо мероприятия в стенах нашего заведения. Данный анонс был опубликован абсолютно без нашего ведома и разрешения. Более того, мы считаем характер анонсируемого мероприятия аморальным и не соответствующим политике и ценностям нашего клуба», - сообщается в Telegram-канале ночного заведения.

Владельцы клуба намерены обратиться в правоохранительные органы для защиты своей деловой репутации. Они подчеркнули, что неизвестные лица продавали билеты на мероприятие, которого не было в планах.

Авторы поста выразили надежду на скорое раскрытие всех деталей и отметили, что кто-то из жителей Саратова мог уже пострадать от этой мошеннической схемы.

Нина Шевченко