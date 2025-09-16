Саратовский губернатор освободил от должности министра Наталью Трошину

В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Так, должность министра внутренней политики и общественных отношений региона покинула Наталья Трошина. Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление об ее увольнении.

Наталья Трошина не занимает указанную должность с 16 сентября. Она работала главой министерства внутренней политики и общественных отношений с июля 2019 года. Исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя Дениса Попонова.

