Путин: решение о переименовании Волгограда в Сталинград остается за его жителями

Президент Владимир Путин заявил, что решение о возвращении Волгограду названия «Сталинград» должно приниматься на местном уровне. Об этом он сообщил на встрече с лидерами фракций Госдумы, подчеркнув, что решение должны принимать жители города.

Также президент добавил, что понимает логику аргументов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который считает, что переименование города может «вдохнуть в россиян дух победы и новых успехов».

В мае 2025 года движение «Ветераны России» обратилось к президенту с просьбой вернуть Волгограду название «Сталинград». Они также предложили создать патриотический кластер, который бы подчеркнул роль города в Победе над нацизмом.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда наименования «Сталинград». Это решение было принято после обращения ветеранов и участников специальной военной операции Волгоградской области через губернатора Андрея Бочарова.

