Экс-председателю КУИ Саратова изменили приговор в Первой кассации

Первый кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом (КУИ) Светлане Чеконовой по делу о махинациях с землей. Заседание состоялось сегодня, 17 сентября. Его вела единолично судья Татьяна Тоичкина, сообщили в пресс-службе суда.

Жалобу на приговор Чеконовой подала адвокат Ольга Чернова. В декабре 2024 года экс-председателя комитета осудили по делу о ларьках. По статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК РФ) ее приговорили к штрафу 75 тыс. руб. и двухлетнему запрету на работу в органах местного самоуправления (МСУ). Впоследствии прокуратура подала жалобу, настаивая на ужесточении приговора до 3,5 года колонии. Саратовский областной суд в марте 2025 года принял решение назначить осужденной два года принудительных работ с перечислением 20% в доход государства.

Сегодня Первый кассационный суд снова изменил приговор: исправительные работы оставлены в силе, но запрет на работу в органах МСУ отменен.

Светлана Чеконова возглавляла КУИ Саратова с июня 2019 года по ноябрь 2023-го. В период работы чиновница без проведения аукциона предоставила в аренду физлицам землю взамен изъятых объектов недвижимости на улице Вавилова, в Мирном переулке, на Набережной Космонавтов. Следствием установлена несоразмерность стоимости таких объектов и незаконность заключения договоров аренды на землю. Ущерб бюджету оценили в 78,9 млн руб., исходя из стоимости компенсационных наделов. Кроме того, в 2021 году она изменила вид разрешенного строительства на участках, которые предназначались под строительство школы, на возведение многоквартирных домов. Впоследствии земля ушла в аренду физлицу.

Ольга Симонова