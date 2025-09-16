Страховка строгого режима

Прокуратура запросила для бывших депутатов Волгоградской городской думы Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко до 17 лет лишения свободы по обвинению в автоподставах. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию доходов и подделку документов. Еще двоим фигурантам, которых гособвинение называет исполнителями, грозит 10 и 9 лет колонии. Ущерб страховым компаниям оценивается в 84 млн руб. Фигуранты вину не признают.

Фото: Прокуратура Волгоградской области Алексей Зверев обладал мандатом депутата Волгоградской городской думы в течение 15 лет.

В Волгограде прокуратура запросила до 17 лет колонии для бывших депутатов по обвинению в автоподставах. 16 сентября в Центральном районном суде закончились прения сторон. Сумма ущерба превышает 84 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По делу проходят пятеро обвиняемых. Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко ранее были депутатами Волгоградской городской думы. Им вменяют организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), фальсификацию доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ), а также подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Максиму Калашникову и Наталье Володиной предъявили обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и в мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Для Алексея Зверева и Евгения Щура прокуроры попросили 17 лет колонии строгого режима. После этого им предложили ограничить свободу на 1 год и назначить штраф в размере 2 млн руб. Для Федора Литвиненко обвинение запросило 16 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год, а также штраф в 1,5 млн руб.

Для Максима Калашникова прокуратура попросила 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Для Натальи Володиной обвинение запросило 9 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Сейчас Алексей Зверев находится в СИЗО. Его взяли под стражу в декабре 2024 года. Тогда суд изменил ему меру пресечения прямо в зале суда.

По данным следствия, преступная схема начала работать в конце 2015 года. Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко создали преступное сообщество. Оно действовало через коммерческие фирмы ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Целью было хищение денег у страховых компаний. Для этого они организовывали фиктивные ДТП. Затем они предоставляли в суды подложные документы. Это были европротоколы и экспертные заключения.

У сообщников были разные роли. Максим Калашников работал «аварийным комиссаром». Он искал людей для участия в фиктивных авариях и оформлял документы. Наталья Володина работала экспертом-техником. Она составляла фиктивные заключения экспертиз о повреждениях машин, утверждает гособвинение. Группа работала с сентября 2015 года по декабрь 2016 года, утверждает гособвинение. Никто из фигурантов вину не признает.

Уголовное дело возбудили в 2016 году. В суд дело передали в 2021 году. Материалы дела заняли около 2 тыс. томов. В 2024 году судебные заседания продолжились. Их много раз переносили. Теперь суду предстоит огласить приговор.

Павел Фролов