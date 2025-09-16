В Саратовской области за безопасность ответят чиновники

В Саратовской области полномочия по усилению охраны общественного порядка и обеспечения безопасности возлагаются на исполнительные органы власти. О внесении дополнения в региональный закон «Об административных правонарушениях» рассказали в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Законопроект внесен губернатором области. Начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин рассказал, что законопроектом предусматривается дополнение положений регионального закона.

Сейчас на территории области действует базовый уровень готовности, как следует из Указа Президента № 757. Так высшие должностные лица (исполнительные органы субъектов) проводят меры, направленные на усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды. Также чиновники вводят особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование коммуникаций, связи, транспорта.

Во время действия военного положения эти правила действуют в том числе на территориях, на которых военное положение не введено.

Как следует из пояснительной записки, более чем в 30 регионах страны за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперативного штаба установлены административные меры ответственности.

Законопроект Саратовской области предусматривает наделение должностных лиц исполнительного органа власти правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Эти дела будут рассматриваться мировыми судьями.

У депутатов вопросов к докладчику не возникло. Законопроект единогласно поддержан и вынесен на ближайшее заседание облдумы для принятиях в первом и втором чтениях.

Татьяна Смирнова