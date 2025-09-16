В Саратовской области глав районов не уволят за неверную информацию о доходах

Глав местных администраций не будут наказывать за ошибки в декларациях о доходах. Законопроект, который внес губернатор, рассмотрели в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Геннадий Бобков рассказал: «Проект закона Саратовской области направлен на то, чтобы привести его в соответствие с федеральным. Так граждане, которые претендуют на должность главы местной администрации или главы местной администрации по контракту, предоставляют сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это требует закон РФ „О противодействии коррупции“, в котором есть статья „Проверка достоверности и полноты сведений“»,— сообщил чиновник

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» разрешает применять к депутатам, членам выборного органа местного самоуправления и выбранным должностным лицам местного самоуправления меры ответственности, которые не связаны с досрочным прекращением полномочий, если они предоставили недостоверные или неполные сведения о доходах. Но только если искажение этих сведений было несущественным.

Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который приняли и ввели в действие, распространил такую возможность на лиц, которые замещают муниципальные должности. Вопросов к проекту у депутатов не нашлось.

Татьяна Смирнова