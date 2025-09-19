ВТБ завершил SPO. Главное

Банк ВТБ завершил свое второе публичное размещение акций (SPO). Это крупнейшая сделка на российском рынке с 2023 года.

Цену одной акции установили на уровне 67 руб. Общий спрос инвесторов достиг 180 млрд руб. Банк планирует привлечь до 84,7 млрд руб. Для этого разместят до 1,264 млрд акций.

Средства пойдут на общие цели банка. Это также укрепит капитал ВТБ и всей группы. Доля акций в свободном обращении превысит 49%. Контрольный пакет акций сохранит государство.

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что успешное размещение подтверждает доверие инвесторов к банку и его стратегии.

В размещении активно участвовали частные инвесторы. Клиенты брокера ВТБ подали заявки на сумму около 50 млрд руб. Крупные российские институциональные инвесторы получили 59% от биржевого размещения.

Эта сделка открывает новые возможности для привлечения капитала на российский фондовый рынок.

Никита Маркелов