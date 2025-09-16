В Пензенскую гордуму по итогам выборов попал участник СВО Даниил Кошлаков

В Пензенской гордуме раскрыли результаты дополнительных выборов по одномандатному округу № 4. Они проводились в Пензе 13 и 14 сентября.

Победителем оказался боец СВО, артиллерийский разведчик Даниил Кошлаков. Он получил 1,7 тыс. голосов избирателей (71,85%).

Вручение депутатского удостоверения и значка Даниилу Кошлакову запланировано на 26 сентября. Известно, что он является мастером спорта по самбо, участником патриотической программы «Герои Пензенского края».

Павел Фролов