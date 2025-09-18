В Саратовской области собрали рекордный урожай зерна

В Саратовской области собрали 4,5 млн тонн зерна. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что это лучший результат в Приволжском федеральном округе.

Наиболее успешными в уборочной кампании стали Калининский, Екатериновский, Ершовский, Пугачевский и Балашовский районы. В Калининском районе собрано 286 тыс. тонн зерна, в Екатериновском — 280 тыс. тонн, в Ершовском — 234 тыс. тонн, в Пугачевском — 221 тыс. тонн, а в Балашовском — 204 тыс. тонн.

Господин Бусаргин отметил, что задача на 2025 год — собрать минимум 5 млн тонн зерна. Он также подчеркнул, что средняя урожайность в этом году на 36% выше, чем в прошлом.

Нина Шевченко