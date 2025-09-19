В Египет из Волгоградской области отправлен первый за год груз нута

Из порта Камышин Волгоградской области в Египет отправлен теплоход с нутом и горохом. Всего экспортировали 1,5 тыс. тонн нута и 1,3 тыс. тонн гороха. Продукция прошла контроль на качество и безопасность в лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты филиала впервые исследовали нут и горох для отправки в Египет. Пробы анализировали по межгосударственным стандартам, и результаты подтвердили соответствие продукции всем требованиям страны-импортера.

Перед отправкой груз обеззаразили. Фумигацию проводили в трюмах судна с помощью пестицида на основе алюминия фосфида. Этот метод эффективен против множества вредителей и не влияет на качество продукции после дегазации.

Нина Шевченко