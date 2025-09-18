Банк ПСБ продает в Саратове сквер за 14 млн рублей под строительство ТПК

Банк ПСБ выставил на торги земельный участок в Саратове на ул. Шехурдина. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке «ЭТП».

Участок включает склон у бывшего автосалона «Саратов-Моторс», сквер перед общежитиями №1 и №3 в Студгородке, а также стелу «Ленинский район». Общая площадь — 10,5 тыс. кв. метров, начальная цена — 17,1 млн руб.

Земля предназначена для строительства торгово-производственного комплекса. В документации указано, что поблизости нет объектов, негативно влияющих на стоимость. Для участия в аукционе требуется задаток в 3,4 млн руб., а минимальная цена может снизиться до 13,6 млн руб.

Нина Шевченко