Двое бизнесменов из Волгограда попали под следствие за мошенничество на 600 млн

В Волгограде следствие возбудило в отношении директора коммерческой организации и ее фактического руководителя уголовное дело о мошенничестве на сумму более 600 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одного из них обвиняют в сокрытии денежных средств от взыскания (ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в 2022 году фигуранты согласовали совместные действия и организовали схему хищения бюджетных средств — субсидий на реализацию проекта мелиорации сельскохозяйственных земель. В предоставленных в комитет сельского хозяйства Волгоградской области документах они завысили понесенные затраты. Организация фигурантов незаконно получила от государства более 124 млн руб.

В прошлом году фигуранты заключили кредитные договоры на 500 млн руб. Для обеспечения обязательств они предъявили банку имущество предприятия общей залоговой стоимостью порядка 90 млн руб. Также они обязались погасить кредиты посредством будущей субсидии. Фигуранты похитили в общей сложности более 496 млн руб., а вернули только 3 млн руб. 254 млн руб. субсидий на исполнение обязательств они направлять не стали. Все это привело к инициированию процедуры банкротства организации и ее руководителя.

В феврале этого года один из подозреваемых сделал так, чтобы деньги поступали не на счета организации, а в адрес кредиторов. При этом ему было известно, что у предприятия имеется задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Таким образом фигурант сокрыл от налоговой более 3,8 млн руб.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также регионального УФНС. Фигурантов задержали, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следствие попросит суд заключить одного из них под стражу, ходатайство уже подготовлено.

Павел Фролов