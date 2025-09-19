Процесс повышенной протяженности

«Россети-Волга» добились ареста имущества московского строителя коммуникаций «Торсион» на 77 млн руб. Поводом стал спор о правах на пользование несколькими сегментами оптоволоконных сетей, который длится с 2021 года. Взаимные претензии юрлиц исчисляются десятками миллионов рублей. Спор начался в Саратовской области и шел в пользу «Торсиона», однако «Россети» инициировали параллельное разбирательство в Москве, которое в 2024 году решилось в их пользу. В результате Арбитражный суд Саратовской области начал рассматривать первоначальный иск заново и уже наложил обеспечительные меры на московское юрлицо на сумму 37 млн руб. Сегодня счета компании арестовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для спора стала принадлежность и право пользования оптоволокна

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Поводом для спора стала принадлежность и право пользования оптоволокна

Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на имущество московского строителя коммуникаций ООО «Торсион» по требованию ПАО «Россети-Волга». Спор длится с февраля 2021 года. Тогда в Арбитражный суд Саратовской области поступил иск ООО «ТД «Торсион» к ПАО «Россети Волга» о взыскании неосновательного обогащения в сумме почти 47,5 млн руб., а также процентов за период с 2017 по 2020 годы в размере 9,4 млн руб. ПАО «Россети Волга» обратилось к «Торсиону» со встречным иском: за неосновательное обогащение энергетики потребовали 32,2 млн руб., а также процентов — почти 9 млн руб.

Предметом спора стали права на пользование несколькими участками оптоволоконного кабеля. В 2006 году «Торсион» проложил линии по маршрутам трассы Москва — Ростов-на-Дону и Самара — Челябинск. Затем каналы связи передали в пользование сторонним компаниям, но «Торсион» оставался их собственником. Проект был реализован с использованием оптических волокон, смонтированных на инфраструктуре ПАО «Россети Волга». Однако, по мнению ООО «Торсион», энергетики пользовались ими без правовых оснований и за период с 2014 по 2020 годы успели неосновательно обогатиться на 104 млн руб.

ООО «Торсион» зарегистрировано в Москве в 2000 году с уставным капиталом 5 млн руб. Основной деятельностью является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Директор — Геннадий Шокин. Выручка компании в 2024 году составила 27 млн руб., чистая прибыль — 196 тыс. руб. Среднесписочная численность персонала — 7 человек. Rusprofile оценивает стоимость компании в 37 млн руб.

Суд первой инстанции частично согласился с доводами ООО «Торсион» и подтвердил право собственности на оптические волокна, за исключением участка Барыш — Вешкайма (Ульяновская область). Этот объект принадлежит сторонней компании — ПАО «ФСК ЕЭС», установил суд. В качестве доказательства передачи волокон эта организация представила акт приемки.

В итоге иски обеих компаний удовлетворили, но частично. С ПАО «Россети Волга» взыскали 27,2 млн руб. и 1,25 млн руб. процентов. ООО «Торсион» обязали выплатить 5,3 млн руб. Обе стороны не согласились и обратились в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. 19 мая 2022 года инстанция постановила изменить ранее вынесенное решение, но иски снова удовлетворили частично. После зачета встречных требований «Россети» оказались должны «Торсиону» в общей сложности более 72 млн руб.

ПАО «Россети Волга» зарегистрировано в Саратове в 2007 году с уставным капиталом 18,8 млрд руб. Компания распределяет электроэнергию в семи регионах, где проживает более 12 млн человек. Директор — Александр Гаврилов. Выручка компании в 2024 году составила 83 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Rusprofile оценивает стоимость активов общества в 49 млрд руб.

Решение устояло в вышестоящих инстанциях. Однако в январе 2024 года Арбитражный суд Москвы по иску «Россетей» признал недействительным акт принадлежности оптических волокон на участке Барыш — Вешкайма от 23 июня 2020 года. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд счел это существенным обстоятельством и отменил ранее вынесенное постановление по вновь открывшимся обстоятельствам. Арбитражный суд Поволжского округа оставил новое постановление без изменений.

В итоге в августе 2025 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Саратовской области, вынесенное в 2021 году; в удовлетворении первоначального и встречного исков было отказано. Кроме того, в Арбитражном суде Саратовской области ПАО «Россети Волга» удалось добиться принятия обеспечительных мер: на средства и имущество ООО «Торсион» в пределах суммы 77,3 млн руб. был наложен арест. 18 и 19 сентября счета компании арестовали также из-за долга перед бюджетом в 1,5 млн руб.

Светлана Федорова